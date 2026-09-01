Hugo Boss beendet Aktienrückkaufprogramm - Reaktion auf Fraser-Ankündigung

METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hugo Boss beendet sein erst am 24. August gestartete Aktienrückkaufprogramm in einer Woche. Hintergrund der Entscheidung des Vorstands seien aktuelle Aussagen der Frasers Group , teilten die Metzinger am Dienstagabend mit. Diese hatte am Morgen mitgeteilt, ihren Anteil an Boss auf über 50 Prozent erhöhen zu wollen. Außerdem wollen die Briten ihre Unterstützung für den Aufsichtsratsvorsitzenden Stephan Sturm prüfen. Die Boss-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel nicht spürbar auf die Neuigkeiten.

Bisher seien im Rahmen des Programms knapp fünf Millionen Euro für zurückgekaufte Aktien ausgegeben worden, hieß es weiter in der Mitteilung der Deutschen. Das Unternehmen sei weiterhin von seiner Strategie und seinem langfristigen Wertschöpfungspotenzial überzeugt. Der Vorstand werde die Wiederaufnahme eines Aktienrückkaufprogramms zu gegebener Zeit prüfen.