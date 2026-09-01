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    Nach Konstantelias-Verletzung

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    BVB leiht Arsenal-Talent aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Dortmund leiht Ethan Nwaneri für ein Jahr aus
    • Der 19-Jährige kommt vom FC Arsenal zum BVB
    • Konstantelias fällt mit Kreuzbandriss länger aus
    Nach Konstantelias-Verletzung - BVB leiht Arsenal-Talent aus
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat einen schnellen Ersatz für den schwer verletzten Neuzugang Giannis Konstantelias gefunden. Der Fußball-Bundesligist hat Ethan Nwaneri vom FC Arsenal per Leihe verpflichtet. Der Offensivspieler kommt für ein Jahr zum deutschen Vizemeister, wie die Dortmunder mitteilten. Berichten zufolge übernimmt der BVB das komplette Gehalt des Engländers.

    Ricken: "Technisch enorm versiert"

    "Durch den längeren Ausfall von Giannis Konstantelias war es uns wichtig, unseren Kader kurzfristig noch einmal verstärken zu können. Für uns war Ethans Verpflichtung die sportlich nun bestmögliche Lösung", sagte Dortmunds Sportvorstand Lars Ricken. Er bezeichnete Nwaneri als "technisch enorm versierten Mittelfeldspieler".

    Nwaneri durchlief die Jugendakademie des FC Arsenal und gab sein Debüt bei den Profis bereits im Alter von 15 Jahren. Durch seinen ersten Auftritt im Alter mit 15 Jahren und 181 Tagen schrieb er als jüngster Spieler der Premier League Geschichte.

    Kreuzbandriss bei Konstantelias

    Für die Profimannschaft der Londoner stand der 19-Jährige bisher 51 Mal auf dem Platz. Dabei erzielte er zehn Tore und bereitete zwei Treffer vor. Nwaneri war in der vergangenen Saison an Olympique Marseille in die erste französische Liga ausgeliehen gewesen. Als einer seiner größten Förderer gilt Per Mertesacker. Der baldige Sport-Geschäftsführer des Deutschen Fußball-Bundes betreute Nwaneri als Nachwuchschef des FC Arsenal.

    Dortmunds Neuzugang Konstantelias war beim 2:0 gegen den Hamburger SV am Samstag in der zweiten Hälfte verletzungsbedingt ausgewechselt worden und hatte sich ans Knie gefasst. Die darauffolgende MRT-Untersuchung ergab, dass sich Konstantelias einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hat. Zuvor hatte der 23 Jahre alte Grieche, der im Sommer von PAOK Saloniki zum BVB kam, stark gespielt und das zweite Dortmunder Tor erzielt./dha/DP/he

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    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 3,25 auf Tradegate (01. September 2026, 20:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +53,85 %/+53,85 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das ungewöhnlich hohe Transferminus von rund 70 Mio. Euro und die Frage, wie stark die Verpflichtungen über mehrere Jahre abgeschrieben werden. Diskutiert werden die angespannte Finanzlage, mögliche Transfereinnahmen durch Spielerverkäufe und das erschwerte Erreichen der Champions League. Trotz geringer Handelsumsätze und vieler Anlegerverluste reagiert der Kurs bislang kaum. Auch Versicherungen für Langzeitverletzte werden als möglicher Ergebniseffekt betrachtet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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