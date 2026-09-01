Trump im Cateringwagen versteckt - Netflix kündigt Doku an
- Netflix zeigt Trumps Täuschungsmanöver in der Türkei
- Der Film soll am 4. September erscheinen
- Die Presse flog ahnungslos im Regierungsflieger mit
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Streaming-Anbieter Netflix will das spektakuläre Täuschungsmanöver um die heimliche Abreise von US-Präsident Donald Trump aus der Türkei in einer Dokumentation nachzeichnen. Der Film "Instadocs: Der fliegende Köder" soll am 4. September erscheinen, wie Netflix mitteilte. Darin kommen unter anderem Journalisten zu Wort, die Trump auf der Reise begleiteten.
Die Dokumentation zeige, "wie weit der Secret Service ging, um den Präsidenten zu schützen, während die Presse ahnungslos mitflog", hieß es von Netflix. Die "Washington Post" hatte Anfang August enthüllt, dass das Weiße Haus im Juli nach dem Nato-Gipfel nur vorgetäuscht hatte, dass Trump mit einer Regierungsmaschine aus Ankara abgeflogen war.
Hintergrund der Täuschung soll eine Bedrohung aus dem Iran gewesen sein. Der 80-Jährige stieg in Ankara vor laufenden Kameras in die Regierungsmaschine ein, stieg dann aber laut der Zeitung unbemerkt in einen seitlich an dem Jet platzierten Catering-Container. Dessen Laster brachte ihn zu einem kleineren US-Militärflugzeug, mit dem er nach Großbritannien flog. Unter anderem die mitreisende Presse blieb in dem Regierungsflieger. Trump selbst bestätigte das Täuschungsmanöver später./apo/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 69,73 auf Tradegate (01. September 2026, 20:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 110,00USD was eine Bandbreite von +21,93 %/+57,80 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Für mich ist das jetzt der einstieg mit einer kleinen Position. Kann gerne noch etwas fallen aber ich gehe doch eher von einem rebound aus.
Quelle: Stock3
Netflix meldet für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von 12,56 Mrd. USD und verfehlt damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 12,58 Mrd. USD knapp. Das verwässerte EPS liegt mit 0,80 USD über dem Konsens von 0,79 USD. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt Netflix die Prognose und verengt die Umsatzspanne auf 51,0 bis 51,4 Mrd. USD.
So ist es meist. Gehen die Kurse nach oben, wird mehr diskutiert (Euphorie), gehen die Kurse runter, oder bewegen sich nicht in dem Tempo wie erhofft, dann wird's ruhig im Forum (Depression). Stürzen die Kurse, herrscht Hektik auch im Forum. Meine Beobachtung.