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    Besonders beachtet!

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Meta Platforms (A) Aktie steigt um +1,69 % - 01.09.2026

    Die Meta Platforms (A) Aktie notiert am 01.09.2026 mit +1,69 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Meta Platforms (A) Aktie steigt um +1,69 % - 01.09.2026
    Foto: Dima Solomin - unsplash

    Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

    Meta Platforms (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Meta Platforms (A) Aktie. Mit einer Performance von +1,69 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Meta Platforms (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,18 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 501,20, mit einem Plus von +1,69 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Anstieg bei Meta Platforms (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,32 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um -0,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,23 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Meta Platforms (A) eine negative Entwicklung von -12,52 % erlebt.

    Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,17 %
    1 Monat +1,23 %
    3 Monate -9,32 %
    1 Jahr -21,01 %
    Stand: 01.09.2026, 20:35 Uhr

    Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,11 Bil. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Meta Platforms (A)

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,70 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,04 %. Snap Inc notiert im Minus, mit -3,97 %. Pinterest Registered (A) legt um +0,53 % zu

    Lohnt sich ein Investment in die Meta Platforms (A) Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Meta Platforms (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Meta Platforms (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Meta Platforms (A)

    +1,10 %
    -0,17 %
    +1,23 %
    -9,32 %
    -21,01 %
    +80,37 %
    +52,93 %
    +334,41 %
    +1.553,83 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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