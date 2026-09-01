Meta Platforms (A) Aktie steigt um +1,69 % - 01.09.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Meta Platforms (A) Aktie. Mit einer Performance von +1,69 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Meta Platforms (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,18 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 501,20€, mit einem Plus von +1,69 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Meta Platforms (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,32 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um -0,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,23 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Meta Platforms (A) eine negative Entwicklung von -12,52 % erlebt.

Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,17 % 1 Monat +1,23 % 3 Monate -9,32 % 1 Jahr -21,01 %

Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Stand: 01.09.2026, 20:35 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,11 Bil. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Meta Platforms (A)

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,70 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,04 %. Snap Inc notiert im Minus, mit -3,97 %. Pinterest Registered (A) legt um +0,53 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Meta Platforms (A) Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Meta Platforms (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Meta Platforms (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.