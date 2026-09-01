Oracle Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 01.09.2026

Die Anleger von Oracle müssen heute einen Kursrückgang von -5,61 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 121,12€. Der Kursrückgang der Oracle Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,34 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,61 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Oracle mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -35,31 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,50 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Oracle um -23,25 % verloren.

Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,06 % 1 Monat +11,50 % 3 Monate -35,31 % 1 Jahr -33,71 %

Informationen zur Oracle Aktie

Stand: 01.09.2026, 20:36 Uhr

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 349,34 Mrd. € wert.

DELRAY BEACH, Fla., Sept. 1, 2026 /PRNewswire/ - According to MarketsandMarkets, the Data Center Air Handling Units Market is projected to grow from USD 4.00 billion in 2026 to USD 6.70 billion by 2032, at a CAGR of 9.0% during the forecast period. …

Oracle steht vor einem ungewöhnlichen Paradox: Der US-Softwareriese verfügt über vertraglich zugesicherte künftige Umsätze von 638 Milliarden Dollar, während der Börsenwert zuletzt nur rund 430 Milliarden Dollar betrug. Hinter dieser scheinbar eklatanten Unterbewertung steckt jedoch eine entscheidende Frage: Wie profitabel kann Oracle die gewaltigen KI-Aufträge tatsächlich abarbeiten? Rekord-Auftragsbestand durch künstliche Intelligenz Zum Ende des Geschäftsjahres […] The post Oracle-Aktie: 638 Milliarden Dollar Aufträge – und trotzdem geht's nicht hoch first appeared on sharedeals.de.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,74 %. Salesforce notiert im Plus, mit +0,05 %. IBM notiert im Minus, mit -0,93 %. Microsoft verliert -1,08 % SAP notiert im Minus, mit -3,56 %.

Oracle Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Oracle Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Oracle Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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