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    Besonders beachtet!

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    K+S Aktie steigt - 01.09.2026

    Die K+S Aktie notiert am 01.09.2026 mit +2,79 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - K+S Aktie steigt - 01.09.2026
    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    K+S ist ein Rohstoffkonzern mit Fokus auf Kali- und Salzprodukte für Landwirtschaft (Düngemittel) und Industrie. Hauptprodukte: Kalidünger, Industriesalze, Auftausalz, Spezialsalze. Marktstellung: Einer der führenden Kaliproduzenten Europas. Wichtige Konkurrenten: Nutrien, Mosaic, Yara, ICL. Mögliche USPs: starke Position im europäischen Düngemittel- und Salzmarkt, eigene Lagerstätten, Logistiknetz in Europa.

    Aktueller Stand der K+S Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 01.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von K+S. Mit einer Performance von +2,79 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der K+S Aktie. Nach einem Plus von +1,20 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 16,930, mit einem Plus von +2,79 %. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die K+S Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +15,27 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,06 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von K+S einen Anstieg von +31,55 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,98 % geändert.

    K+S Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,59 %
    1 Monat +16,06 %
    3 Monate +15,27 %
    1 Jahr +43,09 %
    Stand: 01.09.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur K+S Aktie

    Es gibt 179 Mio. K+S Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,03 Mrd.EUR € wert.

    Börsen im Rückwärtsgang: DAX & TecDAX schwach – US-Indizes halten besser


    Rote Vorzeichen prägen heute das Bild an den Börsen: Während deutsche Indizes teils kräftig nachgeben, halten sich die US-Leitbarometer vergleichsweise stabil.

    Atlas Salt - Über 300 Mio. CAD für Great Atlantic Salt Project!


    Atlas Salt (TSXV: SALT; OTCQX: SALQF; FSE: 9D00) steuert bei der Projektfinanzierung für das Great Atlantic Salt Project in Neufundland und Labrador auf den nächsten Meilenstein zu. Neue Finanzierungsabsichten des Bergbauausrüsters Sandvik sowie einer staatlichen Exportkreditagentur schrauben das Gesamtvolumen der vorliegenden Interessenbekundungen auf über 300 Millionen CAD. Damit nimmt die Kapitalstruktur für eine der bedeutendsten neuen Bergbauentwicklungen Nordamerikas immer konkretere Formen an.

    Börsen Update Europa - 01.09. - MDAX schwach -1,49 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von K+S

    The Mosaic, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,09 %. Nutrien notiert im Plus, mit +3,01 %.

    Lohnt sich ein Investment in die K+S Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die K+S Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur K+S Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    K+S

    +2,76 %
    +4,90 %
    +16,40 %
    +15,61 %
    +43,09 %
    -4,89 %
    +36,45 %
    -12,47 %
    +915,30 %
    ISIN:DE000KSAG888WKN:KSAG88
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    Markt Bote
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