PALO ALTO, Kalifornien, 1. September 2026 /PRNewswire/ -- Sciton Inc., ein Pionier und führender Anbieter von medizinischen und ästhetischen Laser- und Lichttechnologien, gab heute die Einführung von Super MOXI mit High Density (HD) Delivery bekannt. Dabei handelt es sich um eine bedeutende Weiterentwicklung des preisgekrönten MOXI-Lasers, die eine der bewährtesten Behandlungen von Sciton um neue Geschwindigkeit, Vielseitigkeit und Anwendungsmöglichkeiten erweitert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Super MOXI erweitert die Möglichkeiten von MOXI. Durch die Nutzung der Leistung von Doppelstrahlen für bis zu doppelt so schnelle Behandlungen und einer leistungsstärkeren 16-W-Diode zur effizienten Behandlung größerer Bereiche eröffnet Super MOXI mit HD Delivery neue Möglichkeiten für die Hautverjüngung von Kopf bis Fuß. Verfügbar auf der tragbaren mJOULE-Plattform und der äußerst vielseitigen JOULE X-Plattform bietet es erweiterte Behandlungseinstellungen und neue ScitonStaX-Kombinationen, wodurch Anbietern mehr Möglichkeiten zur Behandlung, individuellen Anpassung und Geschäftsausweitung zur Verfügung stehen.

Die erweiterten Einstellungen unterstützen Patienten von der Prävention und Erhaltung bis hin zur fortgeschrittenen Hautverjüngung und Korrektur der Hautqualität. Quick-Start-Voreinstellungen bieten einen Ausgangspunkt, während anpassbare Energie- und Dichteeinstellungen den Anbietern mehr klinische Kontrolle ermöglichen, je nach Patientenzielen, Behandlungsbereich und gewünschter Intensität.

Neue ScitonStaX-Kombinationen verbinden Super MOXI mit BBL HEROic, ClearSilk und ProFractional oder integrieren es in Behandlungspläne im Anschluss an korrigierende Behandlungen wie Contour TRL.

„Da die Nachfrage nach Gesichts- und Körperbehandlungen weiter wächst, benötigen Anbieter eine Technologie, die damit Schritt halten kann", sagte Robb Brindley, Executive Vice President of Sales & Marketing bei Sciton. „Super MOXI bietet die Geschwindigkeit, Leistung und Flexibilität, um dieser Nachfrage gerecht zu werden, und baut gleichzeitig auf einer Behandlung auf, die Anbieter bereits kennen und der sie vertrauen. So gehen wir bei Sciton an Innovation heran: Wir hören unseren Kunden zu, antizipieren zukünftige Entwicklungen und stellen sicher, dass sich unsere Technologie im Einklang mit den Anforderungen heutiger Praxen weiterentwickelt."

Für Anbieter lässt sich diese Vielseitigkeit direkt im Behandlungsraum umsetzen.

„Das bahnbrechende HD-Delivery-System von Sciton nutzt eine Doppelstrahl-Architektur, um die Energieabgabe mit hoher Dichte zu optimieren und so die Behandlungsdauer drastisch zu verkürzen", sagte Dr. med. Sherrif F. Ibrahim, PhD, Facharzt für Dermatologie in Rochester, New York. „Dieser schnelle Energiedurchsatz ermöglicht es uns, mühelos große anatomische Bereiche zu behandeln – vom Gesicht und Hals bis hin zu Brust, Händen, Armen und Rücken. Die Kombination aus Geschwindigkeit und beispielloser Vielseitigkeit ermöglicht es Anbietern, Behandlungsprotokolle präzise anzupassen – von sanften, energiearmen Behandlungen für die Frühintervention bis hin zu fortgeschritteneren Korrekturen und einer allgemeinen Verbesserung der Hautqualität. Ausgestattet mit Super MOXI, BBL HEROic und HALO TRIBRID bieten die Plattformen von Sciton nun rasante, den gesamten Körper umfassende klinische Veränderungen, die zuvor unvorstellbar waren."

Weitere Informationen finden Sie unter supermoxi.com.

Informationen zu Sciton

Sciton, Inc. mit Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, ist ein zukunftsorientiertes, im Mitarbeiterbesitz befindliches Medizintechnikunternehmen, das 1997 von den Branchenvisionären Dr. James Hobart und Dr. Daniel K. Negus gegründet wurde. Sciton ist bekannt für die Bereitstellung hochwertiger Laser- und Lichtlösungen. Das Produktportfolio des Unternehmens deckt ein breites Spektrum an medizinischen und ästhetischen Anwendungen ab, darunter Frauengesundheit, Hautverjüngung, Hauterneuerung, Phototherapie, vaskuläre und pigmentierte Läsionen, Narbenkorrektur, Aknebehandlung und Haarentfernung. Mit einer starken direkten Präsenz in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, der Schweiz, Deutschland, Australien, Japan, Korea, Irland, den Niederlanden, Frankreich und Chile sowie einem strategischen Vertriebsnetz in mehr als 45 Ländern baut Sciton seine globale Reichweite kontinuierlich aus und setzt neue Maßstäbe in medizinischer und ästhetischer Exzellenz.

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