Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 01.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.09.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Apple
Tagesperformance: +3,02 %
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 1
Performance 1M: +5,90 %
Performance 1M: +5,90 %
The Home Depot
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 2
Performance 1M: -4,85 %
Performance 1M: -4,85 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -2,59 %
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 3
Performance 1M: -3,91 %
Performance 1M: -3,91 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 4
Performance 1M: +5,50 %
Performance 1M: +5,50 %
Nike (B)
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 5
Performance 1M: -10,66 %
Performance 1M: -10,66 %
Johnson & Johnson
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 6
Performance 1M: +3,39 %
Performance 1M: +3,39 %
Caterpillar
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 7
Performance 1M: -4,73 %
Performance 1M: -4,73 %
Amgen
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 8
Performance 1M: +10,24 %
Performance 1M: +10,24 %
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