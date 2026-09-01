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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 01.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 01.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    125,51€
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    1,34
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    Blatt
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    161,72€
    Basispreis
    2,00
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    × 14,61
    Hebel
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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,10 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: -7,42 %
    Platz 2
    Performance 1M: -0,83 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,42 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -6,71 %
    Platz 3
    Performance 1M: +20,12 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,71 %.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: -6,40 %
    Platz 4
    Performance 1M: -12,72 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,40 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -5,96 %
    Platz 5
    Performance 1M: +5,24 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,96 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -5,83 %
    Platz 6
    Performance 1M: +14,73 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,83 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -5,46 %
    Platz 7
    Performance 1M: -12,19 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,46 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: -5,28 %
    Platz 8
    Performance 1M: +12,64 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,28 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -5,15 %
    Platz 9
    Performance 1M: +40,57 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,15 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die enge Kopplung von MSTR an Bitcoin, Rücksetzer als mögliche Kaufgelegenheiten und die Erwartung weiterer Hype-Phasen, begünstigt durch Halving und steigende Bitcoin-Bestände. Diskutiert werden eine mögliche Bitcoin-Outperformance von MSTR um den Faktor 1,1 bis 1,2, die veränderte Bewertung gegenüber 2024/25 sowie STRC als möglicher Kurstreiber. Technisch reichen die Einschätzungen von Seitwärts- oder Abwärtstendenzen bis zu Short-Squeeze- und Erholungsszenarien.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -4,72 %
    Platz 10
    Performance 1M: -4,84 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,72 %.

    Shopify
    Tagesperformance: -4,51 %
    Platz 11
    Performance 1M: +24,73 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,51 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -4,29 %
    Platz 12
    Performance 1M: +27,80 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,29 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -4,22 %
    Platz 13
    Performance 1M: -10,66 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,22 %.

    CSX
    Tagesperformance: -3,81 %
    Platz 14
    Performance 1M: -5,60 %
    Chart CSX
    ISIN: US1264081035
    WKN: 865857
    Die CSX Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,81 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: -3,66 %
    Platz 15
    Performance 1M: +2,35 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,66 %.

    Apple
    Tagesperformance: +2,98 %
    Platz 16
    Performance 1M: +5,90 %
    Chart Apple
    ISIN: US0378331005
    WKN: 865985
    Die Apple Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,98 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +2,70 %
    Platz 17
    Performance 1M: +19,73 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,70 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: +2,29 %
    Platz 18
    Performance 1M: +3,77 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,29 %.

    Gilead Sciences
    Tagesperformance: +2,23 %
    Platz 19
    Performance 1M: +14,12 %
    Chart Gilead Sciences
    ISIN: US3755581036
    WKN: 885823
    Die Gilead Sciences Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,23 %.

    Regeneron Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +2,17 %
    Platz 20
    Performance 1M: +5,37 %
    Chart Regeneron Pharmaceuticals
    ISIN: US75886F1075
    WKN: 881535
    Die Regeneron Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,17 %.

    Amgen
    Tagesperformance: +2,10 %
    Platz 21
    Performance 1M: +10,24 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,10 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 01.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 01.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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