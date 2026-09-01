Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 01.09.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -7,42 %
Tagesperformance: -7,42 %
Platz 2
Performance 1M: -0,83 %
Performance 1M: -0,83 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -6,71 %
Tagesperformance: -6,71 %
Platz 3
Performance 1M: +20,12 %
Performance 1M: +20,12 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -6,40 %
Tagesperformance: -6,40 %
Platz 4
Performance 1M: -12,72 %
Performance 1M: -12,72 %
Fortinet
Tagesperformance: -5,96 %
Tagesperformance: -5,96 %
Platz 5
Performance 1M: +5,24 %
Performance 1M: +5,24 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -5,83 %
Tagesperformance: -5,83 %
Platz 6
Performance 1M: +14,73 %
Performance 1M: +14,73 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -5,46 %
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 7
Performance 1M: -12,19 %
Performance 1M: -12,19 %
Synopsys
Tagesperformance: -5,28 %
Tagesperformance: -5,28 %
Platz 8
Performance 1M: +12,64 %
Performance 1M: +12,64 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -5,15 %
Tagesperformance: -5,15 %
Platz 9
Performance 1M: +40,57 %
Performance 1M: +40,57 %
? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die enge Kopplung von MSTR an Bitcoin, Rücksetzer als mögliche Kaufgelegenheiten und die Erwartung weiterer Hype-Phasen, begünstigt durch Halving und steigende Bitcoin-Bestände. Diskutiert werden eine mögliche Bitcoin-Outperformance von MSTR um den Faktor 1,1 bis 1,2, die veränderte Bewertung gegenüber 2024/25 sowie STRC als möglicher Kurstreiber. Technisch reichen die Einschätzungen von Seitwärts- oder Abwärtstendenzen bis zu Short-Squeeze- und Erholungsszenarien.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Astera Labs
Tagesperformance: -4,72 %
Tagesperformance: -4,72 %
Platz 10
Performance 1M: -4,84 %
Performance 1M: -4,84 %
Shopify
Tagesperformance: -4,51 %
Tagesperformance: -4,51 %
Platz 11
Performance 1M: +24,73 %
Performance 1M: +24,73 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -4,29 %
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 12
Performance 1M: +27,80 %
Performance 1M: +27,80 %
Teradyne
Tagesperformance: -4,22 %
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 13
Performance 1M: -10,66 %
Performance 1M: -10,66 %
CSX
Tagesperformance: -3,81 %
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 14
Performance 1M: -5,60 %
Performance 1M: -5,60 %
Lam Research
Tagesperformance: -3,66 %
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 15
Performance 1M: +2,35 %
Performance 1M: +2,35 %
Apple
Tagesperformance: +2,98 %
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 16
Performance 1M: +5,90 %
Performance 1M: +5,90 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 17
Performance 1M: +19,73 %
Performance 1M: +19,73 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 18
Performance 1M: +3,77 %
Performance 1M: +3,77 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 19
Performance 1M: +14,12 %
Performance 1M: +14,12 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,17 %
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 20
Performance 1M: +5,37 %
Performance 1M: +5,37 %
Amgen
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 21
Performance 1M: +10,24 %
Performance 1M: +10,24 %
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