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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 01.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 01.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,84 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Moderna-Rallye, die binnen eines Jahres rund 472 % erreicht hat und möglicherweise übertrieben beziehungsweise kurzfristig überkauft ist. Positive Phase-3-Daten werden als Beleg für das Potenzial der mRNA-Plattform und künftige Anwendungen gewertet. Im Fokus stehen zudem die Wandelanleihe über bis zu 3 Mrd. Dollar, mögliche Verwässerung sowie kurzfristiger Abwärtsdruck durch Leerverkäufe und CB-Arbitrage. Diskutiert werden auch Finanzierungsspielraum, Behandlungskosten und die Wirtschaftlichkeit personalisierter Krebsimpfstoffe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Edison
    Tagesperformance: +8,77 %
    Platz 2
    Performance 1M: -28,88 %
    Chart Edison
    ISIN: US2810201077
    WKN: 887629
    Die Edison Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,77 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Edison (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang der Edison-Aktie, der mit steigenden Haftungsrisiken durch Buschbrände in Südkalifornien, möglichen Schadensersatzforderungen, einer gescheiterten Waldbrandreform und Analystenherabstufungen begründet wird. Der erhöhte Risikoaufschlag belastet die Bewertung. Einige sehen darin eine Einstiegschance, da sie die Dividende wegen der niedrigen Ausschüttungsquote für sicher halten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Edison eingestellt.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -8,35 %
    Platz 3
    Performance 1M: -3,64 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,35 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: -7,46 %
    Platz 4
    Performance 1M: -0,83 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,46 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: -7,33 %
    Platz 5
    Performance 1M: +12,59 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,33 %.

    Interactive Brokers Group Registered (A)
    Tagesperformance: -6,76 %
    Platz 6
    Performance 1M: +9,79 %
    Chart Interactive Brokers Group Registered (A)
    ISIN: US45841N1072
    WKN: A0MQY6
    Die Interactive Brokers Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,76 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -6,76 %
    Platz 7
    Performance 1M: +20,12 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,76 %.

    Old Dominion Freight Line
    Tagesperformance: -6,43 %
    Platz 8
    Performance 1M: -12,72 %
    Chart Old Dominion Freight Line
    ISIN: US6795801009
    WKN: 923655
    Die Old Dominion Freight Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,43 %.

    PG&E Corporation
    Tagesperformance: +6,06 %
    Platz 9
    Performance 1M: -25,74 %
    Chart PG&E Corporation
    ISIN: US69331C1080
    WKN: 851962
    Die PG&E Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,06 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -5,92 %
    Platz 10
    Performance 1M: +5,24 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,92 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -5,87 %
    Platz 11
    Performance 1M: +14,73 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,87 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Quartalszahlen und die hohen Erwartungen des Marktes. Diskutiert werden die Prognosen von 3,35 Mrd. US-Dollar Umsatz und 0,98 US-Dollar Non-GAAP-EPS, die starke Kursentwicklung sowie ein KGV von etwa 90. Trotz solider Fundamentaldaten und langfristiger Chancen durch steigende Cyberbedrohungen gilt die Aktie vielen als hoch bewertet und mit wenig Spielraum für Enttäuschungen; gesucht werden mögliche langfristige Einstiegskurse.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palo Alto Networks eingestellt.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -5,65 %
    Platz 12
    Performance 1M: -12,19 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,65 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: -5,64 %
    Platz 13
    Performance 1M: +27,22 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,64 %.

    Oracle
    Tagesperformance: -5,33 %
    Platz 14
    Performance 1M: +14,49 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,33 %.

    Synopsys
    Tagesperformance: -5,28 %
    Platz 15
    Performance 1M: +12,64 %
    Chart Synopsys
    ISIN: US8716071076
    WKN: 883703
    Die Synopsys Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,28 %.

    Builders Firstsource
    Tagesperformance: -5,07 %
    Platz 16
    Performance 1M: -6,53 %
    Chart Builders Firstsource
    ISIN: US12008R1077
    WKN: A0ER15
    Die Builders Firstsource Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,07 %.

    Blackstone
    Tagesperformance: -4,87 %
    Platz 17
    Performance 1M: +12,65 %
    Chart Blackstone
    ISIN: US09260D1072
    WKN: A2PM4W
    Die Blackstone Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,87 %.

    Norwegian Cruise Line
    Tagesperformance: -4,84 %
    Platz 18
    Performance 1M: -17,78 %
    Chart Norwegian Cruise Line
    ISIN: BMG667211046
    WKN: A1KBL8
    Die Norwegian Cruise Line Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,84 %.

    Bunge Global
    Tagesperformance: +4,63 %
    Platz 19
    Performance 1M: +14,34 %
    Chart Bunge Global
    ISIN: CH1300646267
    WKN: A3EYCJ
    Die Bunge Global Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,63 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -4,44 %
    Platz 20
    Performance 1M: +27,80 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,44 %.

    The Mosaic
    Tagesperformance: +4,29 %
    Platz 21
    Performance 1M: +13,03 %
    Chart The Mosaic
    ISIN: US61945C1036
    WKN: A1JFWK
    Die The Mosaic Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,29 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: -4,28 %
    Platz 22
    Performance 1M: +7,65 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,28 %.

    International Paper
    Tagesperformance: -4,28 %
    Platz 23
    Performance 1M: -11,83 %
    Chart International Paper
    ISIN: US4601461035
    WKN: 851413
    Die International Paper Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,28 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: -4,24 %
    Platz 24
    Performance 1M: -10,66 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,24 %.

    United Rentals
    Tagesperformance: -4,23 %
    Platz 25
    Performance 1M: -9,31 %
    Chart United Rentals
    ISIN: US9113631090
    WKN: 911443
    Die United Rentals Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,23 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: +4,13 %
    Platz 26
    Performance 1M: +7,38 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,13 %.

    Archer Daniels Midland Company
    Tagesperformance: +4,02 %
    Platz 27
    Performance 1M: +6,18 %
    Chart Archer Daniels Midland Company
    ISIN: US0394831020
    WKN: 854161
    Die Archer Daniels Midland Company Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,02 %.

    Dollar Tree
    Tagesperformance: +3,59 %
    Platz 28
    Performance 1M: -1,12 %
    Chart Dollar Tree
    ISIN: US2567461080
    WKN: A0NFQC
    Die Dollar Tree Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,59 %.

    Dollar General Corporation
    Tagesperformance: +3,53 %
    Platz 29
    Performance 1M: -0,95 %
    Chart Dollar General Corporation
    ISIN: US2566771059
    WKN: A0YEES
    Die Dollar General Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,53 %.

    Howmet Aerospace
    Tagesperformance: +3,49 %
    Platz 30
    Performance 1M: -11,64 %
    Chart Howmet Aerospace
    ISIN: US4432011082
    WKN: A2PZ2D
    Die Howmet Aerospace Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,49 %.

    Deere
    Tagesperformance: +3,48 %
    Platz 31
    Performance 1M: +12,10 %
    Chart Deere
    ISIN: US2441991054
    WKN: 850866
    Die Deere Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,48 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: +3,45 %
    Platz 32
    Performance 1M: +22,77 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,45 %.

    Corteva
    Tagesperformance: +3,39 %
    Platz 33
    Performance 1M: +10,10 %
    Chart Corteva
    ISIN: US22052L1044
    WKN: A2PKRR
    Die Corteva Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,39 %.

    ConocoPhillips
    Tagesperformance: +3,31 %
    Platz 34
    Performance 1M: +13,78 %
    Chart ConocoPhillips
    ISIN: US20825C1045
    WKN: 575302
    Die ConocoPhillips Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,31 %.

    HP
    Tagesperformance: +3,22 %
    Platz 35
    Performance 1M: +10,07 %
    Chart HP
    ISIN: US40434L1052
    WKN: A142VP
    Die HP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,22 %.

    CVS Health
    Tagesperformance: +3,13 %
    Platz 36
    Performance 1M: -11,28 %
    Chart CVS Health
    ISIN: US1266501006
    WKN: 859034
    Die CVS Health Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,13 %.

    Cboe Global Markets
    Tagesperformance: +3,02 %
    Platz 37
    Performance 1M: -3,72 %
    Chart Cboe Global Markets
    ISIN: US12503M1080
    WKN: A1CZTX
    Die Cboe Global Markets Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,02 %.

    Sempra Energy (doing business Sempra)
    Tagesperformance: +2,97 %
    Platz 38
    Performance 1M: -8,06 %
    Chart Sempra Energy (doing business Sempra)
    ISIN: US8168511090
    WKN: 915266
    Die Sempra Energy (doing business Sempra) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,97 %.

    Apple
    Tagesperformance: +2,92 %
    Platz 39
    Performance 1M: +5,90 %
    Chart Apple
    ISIN: US0378331005
    WKN: 865985
    Die Apple Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,92 %.

    Best Buy
    Tagesperformance: +2,89 %
    Platz 40
    Performance 1M: -7,99 %
    Chart Best Buy
    ISIN: US0865161014
    WKN: 873629
    Die Best Buy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,89 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 01.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 01.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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