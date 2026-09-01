Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 01.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +8,77 %
Performance 1M: -28,88 %
? wallstreetONLINE-Community zu Edison (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -8,35 %
Performance 1M: -3,64 %
Tagesperformance: -7,46 %
Performance 1M: -0,83 %
Tagesperformance: -7,33 %
Performance 1M: +12,59 %
Tagesperformance: -6,76 %
Performance 1M: +9,79 %
Tagesperformance: -6,76 %
Performance 1M: +20,12 %
Tagesperformance: -6,43 %
Performance 1M: -12,72 %
Tagesperformance: +6,06 %
Performance 1M: -25,74 %
Tagesperformance: -5,92 %
Performance 1M: +5,24 %
Tagesperformance: -5,87 %
Performance 1M: +14,73 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,65 %
Performance 1M: -12,19 %
Tagesperformance: -5,64 %
Performance 1M: +27,22 %
Tagesperformance: -5,33 %
Performance 1M: +14,49 %
Tagesperformance: -5,28 %
Performance 1M: +12,64 %
Tagesperformance: -5,07 %
Performance 1M: -6,53 %
Tagesperformance: -4,87 %
Performance 1M: +12,65 %
Tagesperformance: -4,84 %
Performance 1M: -17,78 %
Tagesperformance: +4,63 %
Performance 1M: +14,34 %
Tagesperformance: -4,44 %
Performance 1M: +27,80 %
Tagesperformance: +4,29 %
Performance 1M: +13,03 %
Tagesperformance: -4,28 %
Performance 1M: +7,65 %
Tagesperformance: -4,28 %
Performance 1M: -11,83 %
Tagesperformance: -4,24 %
Performance 1M: -10,66 %
Tagesperformance: -4,23 %
Performance 1M: -9,31 %
Tagesperformance: +4,13 %
Performance 1M: +7,38 %
Tagesperformance: +4,02 %
Performance 1M: +6,18 %
Tagesperformance: +3,59 %
Performance 1M: -1,12 %
Tagesperformance: +3,53 %
Performance 1M: -0,95 %
Tagesperformance: +3,49 %
Performance 1M: -11,64 %
Tagesperformance: +3,48 %
Performance 1M: +12,10 %
Tagesperformance: +3,45 %
Performance 1M: +22,77 %
Tagesperformance: +3,39 %
Performance 1M: +10,10 %
Tagesperformance: +3,31 %
Performance 1M: +13,78 %
Tagesperformance: +3,22 %
Performance 1M: +10,07 %
Tagesperformance: +3,13 %
Performance 1M: -11,28 %
Tagesperformance: +3,02 %
Performance 1M: -3,72 %
Tagesperformance: +2,97 %
Performance 1M: -8,06 %
Tagesperformance: +2,92 %
Performance 1M: +5,90 %
Tagesperformance: +2,89 %
Performance 1M: -7,99 %