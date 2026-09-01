Pasinex gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt

Entwicklung und Exploration in den vollständig im Besitz des Unternehmens befindlichen türkischen Betrieben werden vorangetrieben

Alle Zahlenangaben in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

TORONTO, ON – 31. August 2026 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) („Pasinex“ oder das „Unternehmen“), ein wachsendes, auf Zink spezialisiertes Bergbauunternehmen, gab heute seine ungeprüften Finanzergebnisse für den dreimonatigen Zeitraum zum 30. Juni 2026 bekannt.

Das Quartal stellt den ersten vollständigen Berichtszeitraum des Unternehmens nach der vollständigen Übernahme von Horzum A.Ş. („Horzum“), dem Eigentümer und Betreiber der hochgradigen Zinkmine Pinargozu, sowie von Aydın Teknik A.Ş. („Aydın Teknik“), dem Inhaber der Betriebslizenz für die Blei-Zink-Lagerstätte Sarikaya Group IV in der Türkei, dar.

Der gekürzte konsolidierte Zwischenabschluss und der Lagebericht („MD&A“) des Unternehmens für die drei Monate zum 30. Juni 2026 sowie die zugehörigen Bescheinigungen sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ und auf der Website des Unternehmens unter www.pasinex.com verfügbar.

Finanzielle Highlights

Drei Monate zum 30. Juni 2026 Drei Monate zum 30. Juni 2025 Umsatz 223.650 C$ -- C$ Ergebnis aus dem Bergbaubetrieb 13.553 C$ -- C$ Konsolidierter Nettoverlust (745.023) C$ (282.935) C$ Unverwässerter und verwässerter Nettoverlust je Aktie (0,003) C$ (0,002) C$ Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (1.534.257) C$ (322.112) C$ Abgebautes Zinkprodukt – Nassgewicht* 587 280

*Betriebsdaten zu Horzum auf Basis eines 100%igen Anteils.

Stand 30. Juni 2026 31. März 2026 Barmittel 820.715 C$ 1.807.179 C$ Gesamtvermögen 8.426.416 C$ 8.774.827 C$ Gesamtverbindlichkeiten 4.948.841 C$ 5.127.116 C$ Eigenkapital 3.477.575 C$ 3.647.711 C$ Gesellschafterdarlehen 1.779.055 C$ 1.856.683 C$

Ergebnisse des ersten Quartals

Für die drei Monate zum 30. Juni 2026 verzeichnete Pasinex einen Umsatz von rund 0,2 Mio. C$, der hauptsächlich aus dem Verkauf von geringhaltigem Zinkmaterial und dem Rechnungsabschluss für die vorherige Lieferung aus Horzum stammte. Die Umsatzkosten beliefen sich auf rund 0,2 Mio. C$, was zu einem Ergebnis aus dem Bergbaubetrieb von rund 14.000 C$ führte.

Das Unternehmen verzeichnete einen konsolidierten Nettoverlust von rund 0,7 Mio. C$, verglichen mit rund 0,3 Mio. C$ im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025. Der Anstieg spiegelte in erster Linie höhere Gemein- und Verwaltungskosten infolge der Übernahme und vollständigen Konsolidierung von Horzum und Aydın Teknik wider.

Im Laufe des Quartals förderte Horzum 587 Tonnen Zinkprodukt (Nassgewicht), verglichen mit 280 Tonnen im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025.

Im Laufe des Quartals schloss das Unternehmen zudem die zweite und letzte Tranche seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung ab, wodurch sich der Bruttoerlös aus dem Angebot auf insgesamt 2.014.880 C$ belief. Darüber hinaus wurden 6.875.000 Aktienoptionen zu einem Preis von 0,04 C$ pro Option ausgeübt, was einem Gesamterlös von 275.000 C$ entsprach.

Jüngste operative Fortschritte

Nach Quartalsende wurden die Entwicklungs- und Explorationsaktivitäten in beiden türkischen Betrieben fortgesetzt. Bis zum 28. August 2026 beliefen sich die untertägigen Diamantkernbohrungen bei Sarikaya auf insgesamt 976,4 Meter, wobei 12 Bohrlöcher fertiggestellt, protokolliert und schrittweise beprobt wurden. Bei Pinargozu war das Entwicklungsprojekt +410 zu 85 Metern vorangeschritten, während der Explorationsstollen T1 bis zu 72 Metern vorgetrieben wurde.

Das Unternehmen treibt die Entwicklungs- und Explorationsprogramme weiterhin voran, die konzipiert wurden, zusätzliche Abbaubereiche bei Pinargozu zu erschließen und das geologische Potenzial von Sarikaya zu bewerten.

Kommentar des Managements

Dr. Larry Seeley, Executive Chairman von Pasinex, sagte:

„Das erste Quartal markiert den Beginn einer neuen Betriebsphase für Pasinex nach dem Abschluss unserer Akquisitionen und der Konsolidierung unserer türkischen Betriebe. Wir zeichnen nun direkt für die Verwaltung der Produktions-, Minenentwicklungs-, Explorations- und kommerziellen Aktivitäten bei Pinargozu verantwortlich und treiben gleichzeitig Sarikaya als unser zweites hochgradiges Zinkprojekt in der Türkei voran.

Seit Quartalsende haben wir weiterhin gute Fortschritte bei der Entwicklung der Untertagemine bei Pinargozu erzielt und unser erstes Bohrprogramm bei Sarikaya erheblich vorangetrieben. Unser Fokus liegt weiterhin auf der Erschließung zusätzlicher Abbaubereiche, der schrittweisen Steigerung der Produktion und der systematischen Erkundung des Potenzials beider Konzessionsgebiete.“

Qualifizierte Person

Jonathan Challis, ein Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und Chartered Engineer, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 („NI 43-101“) für alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme der Informationen über das Projekt Gunman. Herr Challis hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Challis ist Direktor des Unternehmens und Chair von Pasinex Arama.

Warnhinweis zur Produktion

Die Produktionsentscheidung des Unternehmens für die Mine Pinargozu basiert nicht auf einer Machbarkeitsstudie zu Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Rentabilität aufzeigt. Pinargozu wurde in Produktion genommen, ohne dass zuvor Mineralreserven auf der Grundlage eines NI 43-101-konformen technischen Berichts ermittelt und eine Machbarkeitsstudie erstellt wurden.

Die Entwicklung und der Betrieb einer Mine ohne nachgewiesene Mineralreserven und ohne Machbarkeitsstudie sind mit einem höheren Maß an wirtschaftlichen und technischen Risiken sowie Unsicherheiten verbunden. In der Vergangenheit wiesen Bergbaubetriebe, die in Produktion genommen wurden, ohne zuvor durch einen technischen Bericht gestützte Mineralreserven vorzulegen und eine Machbarkeitsstudie erstellt zu haben, ein deutlich höheres Risiko eines wirtschaftlichen oder technischen Scheiterns auf.

Dementsprechend besteht eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen und technischen Machbarkeit des Betriebs Pinargozu. Die tatsächlichen Ergebnisse, einschließlich Erzgehalte, Produktionsmengen, Betriebskosten, Lebensdauer der Mine, Rentabilität, geologische Kontinuität und Abbaubedingungen, können erheblich von den Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens abweichen.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Horzum A.Ş. besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargozu in der Türkei.

Pasinex besitzt zudem 100 % der Anteile an Aydın Teknik A.Ş., dem Inhaber der Betriebslizenz für die Blei/Zink-Lagerstätte Sarıkaya Group IV in der türkischen Provinz Kayseri, sowie eine 51%ige Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada.

Pasinex, das von einem erfahrenen Managementteam mit umfassender Erfahrung in der Mineralexploration und Minenentwicklung geleitet wird, konzentriert sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Betrieb hochgradiger Zinkprojekte unter Einhaltung hoher Standards in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung.

Besuchen Sie unsere Website unter www.pasinex.com.

Im Namen des Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

„Ian D. Atacan“

Ian D. Atacan

Direktor und CFO

Tel: +1 416.562.3220

E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen Aussagen zu der Produktion, der Minenerschließung, der Exploration, Bohrungen, der künftigen Betriebsleistung, dem Finanzierungsbedarf und der Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Rohstoffpreisen, geologischen und bergbaulichen Bedingungen, Betriebskosten, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Explorationsergebnissen, behördlichen Genehmigungen und anderen Risiken, die in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens beschrieben sind, wesentlich abweichen. Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Pasinex Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,30 % und einem Kurs von 0,051EUR auf Lang & Schwarz (01. September 2026, 21:31 Uhr) gehandelt.