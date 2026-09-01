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    Eudia und Harbor wollen die KI-Transformation für Rechtsabteilungen in Unternehmen in Partnerschaft beschleunigen

    Die erfahrenen Branchenexperten von Harbor werden Beratung, Implementierung, Schulungen und Unterstützung bei der Einführung anbieten und so den Rechtsabteilungen von Unternehmen dabei helfen, die Augmented-Intelligence-Plattform von Eudia erfolgreich und in großem Maßstab einzusetzen

     

    PALO ALTO, CA / ACCESS Newswire / 1. September 2026 / Eudia, die Augmented-Intelligence-Plattform für Rechts-, Vertrags- und Compliance-Aufgaben im gesamten Unternehmen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Harbor, dem führenden Anbieter von Fach- und Technologiedienstleistungen für die Rechtsbranche, bekannt. Die Branchenexperten von Harbor, die die digitale Transformation von fast 600 Rechtsabteilungen in Unternehmen und mehr als 80 % der Global 200-Anwaltskanzleien begleiten, werden die Rechtsabteilungen von Unternehmen dabei unterstützen, die Eudia-Plattform einzuführen und erfolgreich in großem Maßstab einzusetzen.

     

    Eudia and Harbor Partner to Accelerate AI Transformation for Enterprise Legal Teams

     

    Rechtsabteilungen in Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, Ergebnisse durch den Einsatz von KI vorzuweisen. Die Herausforderung liegt selten allein in der Technologie: Das institutionelle Wissen ist über Verträge, Richtlinien und eine kleine Zahl erfahrener Fachleute verstreut, und regulierte Arbeitsabläufe erfordern Genauigkeit und Governance, für die Allzweck-Tools nicht ausgelegt sind. Selbst die richtige Plattform liefert nur dann einen Mehrwert, wenn sie gut implementiert, in reale Arbeitsabläufe integriert und von den Teams, für die sie bestimmt ist, angenommen wird.

     

    Die Plattform von Eudia vereint interne Daten mit maßgeblichen externen Quellen zu einer vertrauenswürdigen Informationsschicht, die auf die individuellen Betriebsprinzipien jedes Unternehmens abgestimmt ist. Sie soll Experten nicht ersetzen, sondern erfasst vielmehr die Denkweise der besten Fachkräfte eines Unternehmens und wandelt deren Urteilsvermögen in eine Ressource um, auf die andere Teams konsistent zurückgreifen können. Teams aus den Bereichen Recht, Compliance, Beschaffung und Umsatz nutzen die Plattform, um komplexe Fragen mit Verweisen auf die Quellen zu beantworten, auf der Grundlage eigener Präzedenzfälle Entwürfe zu erstellen und zu verhandeln sowie Arbeitsabläufe unter Einhaltung der Governance-Vorgaben und unter menschlicher Aufsicht zu automatisieren.

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    IRW Press
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    Verfasst von IRW Press
    Eudia und Harbor wollen die KI-Transformation für Rechtsabteilungen in Unternehmen in Partnerschaft beschleunigen Die erfahrenen Branchenexperten von Harbor werden Beratung, Implementierung, Schulungen und Unterstützung bei der Einführung anbieten und so den Rechtsabteilungen von Unternehmen dabei helfen, die Augmented-Intelligence-Plattform von Eudia …
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