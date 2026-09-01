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    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Home Depot Aktie leidet unter Verkäufen - 01.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die The Home Depot Aktie bisher Verluste von -2,48 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der The Home Depot Aktie.

    Besonders beachtet! - The Home Depot Aktie leidet unter Verkäufen - 01.09.2026
    Foto: Zoran Karapancev - stock.adobe.com

    The Home Depot ist der größte Baumarktbetreiber Nordamerikas, fokussiert auf Heimwerker- und Bauprojekte. Sortiment: Baustoffe, Werkzeuge, Garten, Haustechnik, Services für Profikunden und Online-Bestellung mit Abholung/Lieferung. Wichtige Konkurrenten: Lowe’s, Menards, Amazon. Stärken: dichte Filialstruktur, starke Pro-Kundenbasis, effiziente Logistik und Omnichannel-Modell.

    The Home Depot Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.09.2026

    Die The Home Depot Aktie ist bisher um -2,48 % auf 275,70 gefallen. Das sind -7,03  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für The Home Depot: Nach einem Rückgang von -0,81 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,48 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Obwohl die The Home Depot Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,18 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,83 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -3,63 % verloren.

    Während The Home Depot deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,88 %.

    The Home Depot Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,83 %
    1 Monat -4,85 %
    3 Monate +4,18 %
    1 Jahr -18,50 %
    Stand: 01.09.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur The Home Depot Aktie

    Es gibt 998 Mio. The Home Depot Aktien. Damit ist das Unternehmen 275,01 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US 30 am 01.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 01.09.2026 im US 30.

    Börsen Update USA - 01.09. - US Tech 100 schwach -1,26 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von The Home Depot?

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,78 %. Fastenal notiert im Minus, mit -1,21 %. Lowe's Companies notiert im Minus, mit -2,20 %. Sherwin-Williams verliert -2,38 %

    The Home Depot Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die The Home Depot Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Home Depot Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    The Home Depot

    -2,43 %
    -4,83 %
    -4,85 %
    +4,18 %
    -18,50 %
    -7,01 %
    +2,67 %
    +137,30 %
    +2.932,65 %
    ISIN:US4370761029WKN:866953
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