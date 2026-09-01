Inflationssorgen belasten insbesondere Tech-Werte

Hallo allerseits,





anbei das Depotupdate für 08/2026.

Der August ist gut gelaufen. Das Kerndepot sprang von ATH zu ATH und stieg in Summe 4,9 %.

Im Venture Depot zahlte sich die Strategie aus verstärkt auf SAAS Werte zu setzen. Auch hier gab es - trotz des

Rückschlages bei TTD - beste Ergebnisse. U.a. wurde Workday nach nur 6 Wochen im Depot - nach dem Übernahmeangebot -

mit + 52% gegeben. Die Gesamtsumme wurde im folgenden, im selben Sektor bei Intuit reinvestiert ich bleibe dem Sektor also treu.





Die Investitionen gingen bewusst zu lasten der Dividendenstrategie, die im August eher unterdurchschnittliche Erträge lieferte.

Aber bei begrenzten Mitteln geht halt nur eins - entweder Wachstum oder Dividende. Dennoch bin ich bei der Dividende in Summe

über Vorjahr und werden das auch auf Jahresbasis erreichen.





Kerndepot auf Monatsbasis

++ : Salesforce +42%, SAP + 22,7%, Richter Gedeon + 14,5 %, General Mills + 14,5 %, Pfizer +12,9 %

-- : Novo Nordisk - 11,6 %, Cisco -6,3 %





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Das Gesamtergebnis im Gesamtdepot wäre noch besser gewesen, hätte letzte Woche Freitag, Stripe nicht das

Übernahmeangebot für Paypal zurückgezogen. Aber hätte hätte, Fahrradkette ..

War mal wieder ein schönes Beispiel dafür, wie Angst in Gier umschwingt. Und der Plan war, bei +/-0 -> 50 % zu verkaufen,

ich war bei +/-0 und habe aber nur 8 % verkauft. Handele Deinen Plan!





Venturedepot : Schöne Entwicklung bei Victrex / Servicenow.





Adobe Inc. Registered Shares o.N.

Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.

Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1

BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1

Capital Southwest Corp. Registered Shares DL 1

Ceribell Inc. Registered Shares o.N.

Colt CZ Group SE Names-Aktien KC -,10

Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01

Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares o.N.

Intuit Inc. Registered Shares DL -,01

Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.

Murapol S.A. Inhaber-Aktien ZY 40

PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001

ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001

Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002

The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001

Victrex PLC Registered Shares LS -,01

WisdomTree Core Physical Silver





Dividende:

JAN 292 FEB 457 MRZ 423 APR 1.264 MAI 1.202 JUN 1.220 JUL 640 AUG 323

Gesamt: 5.821 EUR





Allen weiterhin viel Erfolg.





Viele grüße codiman