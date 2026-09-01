Aktien New York Schluss
Inflationssorgen belasten insbesondere Tech-Werte
- Inflationssorgen setzen Technologiewerte unter Druck
- Ölpreis steigt wegen verschärfter Nahostlage weiter
- Nasdaq 100, S&P 500 und Dow Jones verlieren deutlich
NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltenden Inflationssorgen haben am Dienstag am US-Aktienmarkt insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte unter Druck gesetzt. Hintergrund ist der weiter gestiegene Ölpreis angesichts einer erneuten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten. "Die in der letzten Woche aufgekommenen Hoffnungen auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr haben einen herben Dämpfer erhalten", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank mit Blick auf jüngste Meldungen über Angriffe auf Rohöl-Tanker in der Region.
Der Auswahlindex für Tech-Werte Nasdaq 100 fiel um 1,29 Prozent auf 29.077,22 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,71 Prozent auf 7.631,47 Zähler nach unten.
Der Dow Jones Industrial sank um 0,79 Prozent auf 52.766,88 Punkte. Der Leitindex hatte bereits zu Wochenbeginn Federn gelassen, während der Nasdaq 100 leicht im Plus geschlossen hatte./la/he
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Wo in Deutschland noch Dividendenadel zu finden ist, denn
Dividendenadel amerikanischen Zuschnitts ist in Deutschland rar.
Unter den Aktien aus DAX, MDAX und SDAX mit langer
Ausschüttungshistorie hat nur eine Handvoll die Dividende in den
vergangenen 20 Jahren nie gesenkt.
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Die Gründe liegen auch in der zyklischen Struktur der deutschen Wirtschaft. Auffällig stark schneiden dagegen Versicherer und Vermögensverwalter ab. Die Deutschland-Analyse von PLATOW ist frei verfügbar und zeigt, welche Aktien den Test aus Dividendenrendite, Ausschüttungstreue und Kursentwicklung bestehen:
https://www.platow.de/deutsche-aktien/wo-in-deutschland-noch-dividendenadel-zu-finden-ist/
Morningstar hat wieder einmal die aussichtsreichsten US-Dividendentitel für 2026 identifiziert. Was die zehn besten Aktien auszeichnet und warum sie mehr bieten als nur hohe Ausschüttungen, hat DAS INVESTMENT zusammengestellt:
https://www.dasinvestment.com/us-dividendenaktien-top-10-unterbewertet-qualitaetstitel-morningstar/