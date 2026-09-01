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    Aktien New York Schluss

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    Inflationssorgen belasten insbesondere Tech-Werte

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflationssorgen setzen Technologiewerte unter Druck
    • Ölpreis steigt wegen verschärfter Nahostlage weiter
    • Nasdaq 100, S&P 500 und Dow Jones verlieren deutlich
    Aktien New York Schluss - Inflationssorgen belasten insbesondere Tech-Werte
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltenden Inflationssorgen haben am Dienstag am US-Aktienmarkt insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte unter Druck gesetzt. Hintergrund ist der weiter gestiegene Ölpreis angesichts einer erneuten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten. "Die in der letzten Woche aufgekommenen Hoffnungen auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr haben einen herben Dämpfer erhalten", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank mit Blick auf jüngste Meldungen über Angriffe auf Rohöl-Tanker in der Region.

    Der Auswahlindex für Tech-Werte Nasdaq 100 fiel um 1,29 Prozent auf 29.077,22 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,71 Prozent auf 7.631,47 Zähler nach unten.

    Der Dow Jones Industrial sank um 0,79 Prozent auf 52.766,88 Punkte. Der Leitindex hatte bereits zu Wochenbeginn Federn gelassen, während der Nasdaq 100 leicht im Plus geschlossen hatte./la/he






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