Inflationssorgen belasten vor allem Tech-Werte

Der Auswahlindex für Tech-Werte Nasdaq 100 fiel um 1,29 Prozent auf 29.077,22 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,71 Prozent auf 7.631,47 Zähler nach unten.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltenden Inflationssorgen haben am Dienstag am US-Aktienmarkt insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte unter Druck gesetzt. Hintergrund ist der weiter gestiegene Ölpreis angesichts einer erneuten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten. "Die in der letzten Woche aufgekommenen Hoffnungen auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr haben einen herben Dämpfer erhalten", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank mit Blick auf jüngste Meldungen über Angriffe auf Rohöl-Tanker in der Region.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Dow Jones Industrial sank um 0,79 Prozent auf 52.766,88 Punkte. Der Leitindex hatte bereits zu Wochenbeginn Federn gelassen, während der Nasdaq 100 leicht im Plus geschlossen hatte.

Für den jüngsten Schub beim Ölpreis sorgte die Nachricht, dass das US-Militär nach eigenen Angaben neue Angriffe gegen den Iran gestartet hat. Diese seien eine Reaktion auf die jüngsten Angriffsversuche der iranischen Revolutionsgarden gegen die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus und gegen in der Region stationierte US-Soldaten, hieß es von dem für die Region zuständige US-Militärkommando.

"Die gestiegenen Ölpreise drohen, die Inflation wieder anzufachen, was wiederum das Risiko einer strafferen Geldpolitik erhöht", sagte Fawad Razaqzada vom Handelshaus Forex.com. Was die Anleger ebenfalls verunsichere, sei der anhaltende Anstieg der weltweiten Anleiherenditen, der gewissermaßen Hand in Hand mit den Ölpreisen gehe. Höhere Renditen am Anleihenmarkt lassen festverzinsliche Wertpapiere attraktiver erscheinen als riskante Aktien.

Derweil rückt der zum Wochenschluss anstehende Arbeitsbericht bereits in den Blick der Anleger. Unerwartet starke Jobdaten für August könnten vom Markt als schlechte Nachricht interpretiert werden, da sie die Erwartungen einer Zinserhöhung verstärken könnten, schrieb Analyst Chris Larkin von der Handelsplattform E*Trade.

Unter den Einzelwerten gewannen Apple an der Dow-Spitze 2,6 Prozent. In seiner ersten Ansprache an die Mitarbeiter als deren neuer Chef hob John Ternus die starke Produktpipeline des Technologiekonzerns hervor und kündigte für nächste Woche eine "phänomenale iPhone-Markteinführung" an. In Medienberichten ist bereits von dem Einstieg von Apple ins Geschäft mit faltbaren Smartphones die Rede gewesen.

Die Aktien von Fervo Energy schnellten um mehr als 28 Prozent in die Höhe. Als Antrieb erwies sich eine Stromliefer-Vereinbarung mit der Alphabet-Tochter Google.

Für die Aktien von S&P Global ging es um ein Prozent nach oben. Der Finanzdienstleistungs- und Informationskonzern erwäge die Ausgliederung seiner Flaggschiff-Daten- und Forschungsplattform Capital IQ Pro, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen. Dieser Schritt könnte zur Gründung eines eigenständigen Unternehmens mit einem Wert von mehreren Milliarden US-Dollar führen.

Die Anteilscheine von GoPro knüpfen an ihre Vortagesrally an und notierten erstmals seit Anfang Juni wieder über der Marke von 1 Dollar. Am Ende stand ein Plus von gut 40 Prozent zu Buche. Der Hersteller von Actionkameras hatte eine endgültige Fusionsvereinbarung mit dem nicht börsennotierten Optik- und Photonik-Unternehmen Starman Optical geschlossen./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 280,3 auf Lang & Schwarz (01. September 2026, 22:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 429,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +31,07 %/+53,90 % bedeutet.



