ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Inflationssorgen belasten vor allem Tech-Werte
- Inflationssorgen setzen Tech-Aktien unter Druck
- Ölpreis steigt wegen neuer Nahost-Angriffe
- Dow und S&P 500 geben ebenfalls deutlich nach
NEW YORK (dpa-AFX) - Die anhaltenden Inflationssorgen haben am Dienstag am US-Aktienmarkt insbesondere die zinssensiblen Technologiewerte unter Druck gesetzt. Hintergrund ist der weiter gestiegene Ölpreis angesichts einer erneuten Zuspitzung der Lage im Nahen Osten. "Die in der letzten Woche aufgekommenen Hoffnungen auf eine baldige Öffnung der Straße von Hormus für den Schiffsverkehr haben einen herben Dämpfer erhalten", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank mit Blick auf jüngste Meldungen über Angriffe auf Rohöl-Tanker in der Region.
Der Auswahlindex für Tech-Werte Nasdaq 100 fiel um 1,29 Prozent auf 29.077,22 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,71 Prozent auf 7.631,47 Zähler nach unten.
Der Dow Jones Industrial sank um 0,79 Prozent auf 52.766,88 Punkte. Der Leitindex hatte bereits zu Wochenbeginn Federn gelassen, während der Nasdaq 100 leicht im Plus geschlossen hatte.
Für den jüngsten Schub beim Ölpreis sorgte die Nachricht, dass das US-Militär nach eigenen Angaben neue Angriffe gegen den Iran gestartet hat. Diese seien eine Reaktion auf die jüngsten Angriffsversuche der iranischen Revolutionsgarden gegen die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus und gegen in der Region stationierte US-Soldaten, hieß es von dem für die Region zuständige US-Militärkommando.
"Die gestiegenen Ölpreise drohen, die Inflation wieder anzufachen, was wiederum das Risiko einer strafferen Geldpolitik erhöht", sagte Fawad Razaqzada vom Handelshaus Forex.com. Was die Anleger ebenfalls verunsichere, sei der anhaltende Anstieg der weltweiten Anleiherenditen, der gewissermaßen Hand in Hand mit den Ölpreisen gehe. Höhere Renditen am Anleihenmarkt lassen festverzinsliche Wertpapiere attraktiver erscheinen als riskante Aktien.
Derweil rückt der zum Wochenschluss anstehende Arbeitsbericht bereits in den Blick der Anleger. Unerwartet starke Jobdaten für August könnten vom Markt als schlechte Nachricht interpretiert werden, da sie die Erwartungen einer Zinserhöhung verstärken könnten, schrieb Analyst Chris Larkin von der Handelsplattform E*Trade.
Unter den Einzelwerten gewannen Apple an der Dow-Spitze 2,6 Prozent. In seiner ersten Ansprache an die Mitarbeiter als deren neuer Chef hob John Ternus die starke Produktpipeline des Technologiekonzerns hervor und kündigte für nächste Woche eine "phänomenale iPhone-Markteinführung" an. In Medienberichten ist bereits von dem Einstieg von Apple ins Geschäft mit faltbaren Smartphones die Rede gewesen.
Die Aktien von Fervo Energy schnellten um mehr als 28 Prozent in die Höhe. Als Antrieb erwies sich eine Stromliefer-Vereinbarung mit der Alphabet-Tochter Google.
Für die Aktien von S&P Global ging es um ein Prozent nach oben. Der Finanzdienstleistungs- und Informationskonzern erwäge die Ausgliederung seiner Flaggschiff-Daten- und Forschungsplattform Capital IQ Pro, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen. Dieser Schritt könnte zur Gründung eines eigenständigen Unternehmens mit einem Wert von mehreren Milliarden US-Dollar führen.
Die Anteilscheine von GoPro knüpfen an ihre Vortagesrally an und notierten erstmals seit Anfang Juni wieder über der Marke von 1 Dollar. Am Ende stand ein Plus von gut 40 Prozent zu Buche. Der Hersteller von Actionkameras hatte eine endgültige Fusionsvereinbarung mit dem nicht börsennotierten Optik- und Photonik-Unternehmen Starman Optical geschlossen./la/he
--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 280,3 auf Lang & Schwarz (01. September 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 429,14USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +31,07 %/+53,90 % bedeutet.
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Monatsbericht August 2026
Käufe:
FDJ UNITED (Nun 3. Tranche; nun ganze Position)
Primary Health Properties PLC (1. Tranche; hohe Schulden)
REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF Shs USD (Dank an @aktienkunta; eine kleine Tranche; auch andere ETF´s werde ich für den Einstieg in den Stillhalterbereich in Betracht ziehen)
Universal Corp.(Kauf eines weiteren Tabakwertes; und zufällig ein Januarzahler)
American Electric Power (kitzekleiner Kauf, um diese Aktie nicht zu vergessen)
Aker BP (um die Verringerung der getätigten Verkäufe bei der Dividende auszugleichen gekauft; 7% Brutto hoffentlich)
SAP ( Verkauf nach Dividende; Gewinn in Aktien behalten; Dividende zu klein; Accenture ist besser)
WashTec (Verkauf nach Dividende; will billiger zurückkaufen; Gewinn in Aktien behalten)
Talanx (Teilverkauf der teuren, um billiger einzusteigen; Dividende recht niedrig)
Ströer (Den teuren großen Posten nach Dividende mit Minigewinn verkauft; die Dividende wurde gekürzt; wenn die Übernahme nicht bald erfolgt, erwarte ich erneut Kurse um die 30 -32€; eine Position habe ich noch; da habe ich ordentlich gepokert und nix gewonnen, außer Dividende von 4,6% für ein 3/4 Jahr)
Wolters Kluver (alles; schöner Titel; da will ich preiswerter wieder rein)
Amadeus Fire (durch rechtzeitigen Ankauf Verlust verringert; hätte mehr sein können; Verlauf nicht zufriedenstellend; noch mit einer Tranche drin)
Branincks Group (Rest; der Schlussstrich wurde gezogen; zweimal erfolgreich gehandelt; diese Rest-Position gehalten, um die großen September Anleihe zu beobachten; nun übernehmen die Anleihegläubiger zu 10 und 15 % Anleihekosten und den CEO; so viel Geld kann die Firma nicht erwirtschaften; den Gewinn um 40 % verringert)
Ströer (man hört nix von der Übernahme; daher letzte Tranche verkauft; Gewinnrest behalten)
Steyr Motors (Fehlentscheidung kostenpflichtig entsorgt)
CAPITAL STHWEST CORP (Verkauf zur Sicherheit und um Geld für die nächsten Monate zu generieren; habe ja einige Hochverzinsliche drin und jede Menge BDC)
Universal Corp. (verkauft mit Minigewinn, da die Gegenbewegung zu schwach war; auch hat mich Bernecker mit seiner Herbstprognose vorsichtiger werden lassen; und hier gibt es hohe Rendite mit wenig Momentum; somit setze ich auf einen Rücksetzer am Markt)
Ivanhoe Mines (kleiner Gewinn; ohne Dividende ; alles; siehe oben)
NAC Kazatomprom (Reste, ich habe Sanktionsverdacht, sobald genug Uran in den USA und Australien gefördert werden)
Tonnellerie Francois F (Teilverkauf; zu wenig Dividende)
Nemtscheck (alles verkauft mit kleinem Gewinn, jedoch für die Zeit fast ausreichend; Dividende zu klein; erwarte Rücksetzer)
GFT Technologie (Verkauf, Gewinnrest behalten)
General Mills, Verizon Communications, CAPITAL STHWEST, Blue Nord, Warsaw Stock Exchange, Annaly Capital Management (2. Depot), REALTY INC. CORP, AGNC Investment, Acomo, BAT, Accenture PLC, KINDER MORGAN, APPLE HOSPITALITY REIT, Novo Nordisk, Kimbell Royalty Partners LP, SMAVA GMBH FLN 25/29, Kumba Iron Ore, REX Tech Innovation Premium, Fortitude Gold,
Sowie die Reste von
NAC Kazatomprom, American Express, AES Group, Omega Healthcare, Abbott Laboratories, Sirius Holding, Petrobras, Equinor, Clorox,
Dividendenveränderung
BP Plc von 0,0832 auf 0,0866 $ die 2. auch
London Stock Exchange leichte Steigerung der 2.
Legal & General leichte Steigerung der 2.
Kimbell Royalty Partners LP immer schwankend, doch nun von 0,41$ auf 0,47 $ erhöht.
HANetf REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF immer schwankend, doch nun von 0,43 € auf 0,41 € gesenkt
Senkung
GSK hatte nach Erhöhung auf 0,18 nun schon beim letzten Mal 0,17 GBP gezahlt
Equinor senkt auch leicht
Großes Depot:
Der kumulative Jahresertrag liegt bei 19,75 %
der kumulative Monatsertrag liegt bei 0,88 %
Die Bargeld Quote bei rund 10%
Die Dividende monatlich liegt rund 80 % über VJ; da macht sich die Disziplin durch den Timburg Faden stark bemerkbar; da jedoch schon einige Verluste realisiert wurden, ist nun das letzte Quartal schwieriger; auch wird mit zunehmender Qualität der Aktien die Leigebühr geringer.
mein Tun Ende August:
Hallo allerseits,
Adobe Inc. Registered Shares o.N.
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Capital Southwest Corp. Registered Shares DL 1
Ceribell Inc. Registered Shares o.N.
Colt CZ Group SE Names-Aktien KC -,10
Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.
Murapol S.A. Inhaber-Aktien ZY 40
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
Victrex PLC Registered Shares LS -,01
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