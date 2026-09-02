KI boomt und benötigt mehr Energie: Nebius, Micron und NU E POWER mit News! Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Der Ausbau von KI-Rechenzentren boomt weiterhin und schafft Chancen entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette. Dies zeigte sich nicht nur in den Quartalsergebnissen von Nvidia. Nebius legte …



