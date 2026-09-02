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    Pudu Robotics bringt die PUDU-GT-Serie auf den Markt - eine Reihe aus drei Modellen gewerblicher Mähroboter für die professionelle Grünflächen- und Rasenpflege

    SHENZHEN, China, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führender Anbieter von Robotern für den gewerblichen Serviceeinsatz, hat die PUDU-GT-Serie auf den Markt gebracht – ein neues Portfolio an gewerblichen Mährobotern, die für die professionelle Pflege von Grünflächen und Rasenflächen konzipiert wurden.

    Die Serie umfasst die Modelle PUDU GT3, PUDU GT5 und PUDU GT7 und deckt drei unterschiedliche professionelle Mähanforderungen ab: Integrierte Grünflächenpflege für Gewerbeimmobilien, hocheffiziente Pflege großer Rasenflächen sowie präzise Rasenpflege für Golfplätze und professionelle Sportplätze.

    Professionelle Grünflächenpflege geht über das bloße Rasenmähen hinaus. Auf Firmengeländen, in Parks, an Schulen und auf Gewerbeimmobilien mischen sich Rasenflächen oft mit befestigten Flächen und unregelmäßigen Bereichen, in denen Schnittgut, Laub und Abfälle sowohl das Erscheinungsbild als auch die Pflege beeinträchtigen. Separate Maschinen zum Mähen, Kehren und Sammeln bedeuten zusätzlichen Gerätewechsel, Koordinationsaufwand und wiederholte Durchgänge – während ein großer Rasen, ein komplexes Grundstück und ein Golfplatz jeweils unterschiedliche Lösungen erfordern. Die PUDU GT-Serie löst dieses Problem mit drei speziell entwickelten Modellen, die jeweils spezialisierte Mäh- und Sammelsysteme mit intelligenter Autonomie für unterschiedliche professionelle Anwendungen kombinieren.

    PUDU GT3 – Kompaktes Mähen und Reinigen für die tägliche Grünflächenpflege

    Der PUDU GT3 ist ein 36-Zoll- (91 cm) kompakter Roboter-Rasenmäher für den gewerblichen Einsatz , der für Facility-Management-Unternehmen und hauseigene Grünflächenpflegeteams entwickelt wurde, die für Grundstücke mit fragmentierten, unregelmäßigen Grundrissen zuständig sind – beispielsweise Gewerbegebiete, Campusgelände, Krankenhäuser und gemischte Flächen aus befestigten Bereichen und Rasen, die für große Mähgeräte zu klein oder zu segmentiert, für die manuelle Pflege jedoch zu arbeitsintensiv sind.

    Der GT3 kombiniert das Mähen, das Grasauffangen und das Aufnehmen von leichtem Unrat auf Rasenflächen mit dem Kehren und dem Auffangen von Abfällen auf befestigten Flächen. Seine integrierten Scheibenbürsten eignen sich für leichte Reinigungsaufgaben entlang von Wegen, Straßenrändern und Rasenkanten. Durch die Kombination von Mähen und routinemäßigem Kehren auf einer kompakten Plattform kann der GT3 häufiger auf einem Grundstück eingesetzt werden, während der Gerätewechsel bei der täglichen Außenpflege reduziert wird.

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    PR Newswire (dt.)
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