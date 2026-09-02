Gerresheimer Aktie VERKAUFEN? Stattdessen auf Kursrakten aus Raumfahrt und Gold setzen? OHB und Lahontan Gold im Check. Paukenschlag bei OHB. Die deutsche Weltraumhoffnung erhält einen Milliardenauftrag. Kann damit auch die Aktie wieder durchstarten? Zuletzt konnte auch die Aufnahme in den SDAX die starke Korrektur nicht stoppen. Stark präsentiert sich derzeit wieder …



