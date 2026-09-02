Gerresheimer Aktie VERKAUFEN? Stattdessen auf Kursrakten aus Raumfahrt und Gold setzen? OHB und Lahontan Gold im Check.
Paukenschlag bei OHB. Die deutsche Weltraumhoffnung erhält einen Milliardenauftrag. Kann damit auch die Aktie wieder durchstarten? Zuletzt konnte auch die Aufnahme in den SDAX die starke Korrektur nicht stoppen. Stark präsentiert sich derzeit wieder …
Foto: esg-aktien.de
Paukenschlag bei OHB. Die deutsche Weltraumhoffnung erhält einen Milliardenauftrag. Kann damit auch die Aktie wieder durchstarten? Zuletzt konnte auch die Aufnahme in den SDAX die starke Korrektur nicht stoppen. Stark präsentiert sich derzeit wieder der Goldpreis. Damit könnte das Timing für die Aktie von Lahontan Gold kaum besser sein. Der Explorer macht derzeit die letzten Schritte auf dem Weg zum Produzenten. Im US-Bundesstaat Nevada soll im kommenden Jahr die Mine gebaut werden. Zuletzt wurde die Ressource auf 2,4 Mio. Unzen angehoben und das Management sieht noch viel weiteres Potenzial. Geht die Rally nach über 50 % bei Gerresheimer jetzt zu Ende? Der von Gewinnwarnungen, teuren Übernahmen und Bilanzierungsproblemen gebeutelte Konzern arbeitet am Befreiungsschlag. Doch Analysten raten zum Verkauf.
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