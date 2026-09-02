ICANN veranstaltet 87. öffentliche Versammlung in Bali, Indonesien

SINGAPUR, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) wird vom 17. bis 22. Oktober 2026 ihre 87.öffentliche Versammlung in Bali, Indonesien, abhalten. Gastgeber vor Ort ist die Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), die indonesische Registrierungsstelle für Internet-Domainnamen.

Die globale Internet-Community trifft sich, um über die Zukunft der eindeutigen Identifikationssysteme im Internet zu diskutieren

Die ICANN87-Jahreshauptversammlung (AGM) findet im Bali International Convention Centre statt.

Die ICANN87 ist die erste öffentliche ICANN-Veranstaltung, die in Indonesien stattfindet. Die Veranstaltung bringt Teilnehmer aus aller Welt zusammen, um die Arbeit der Community im Bereich der Richtlinien und der technischen Koordination voranzutreiben, die ein stabiles, sicheres und einheitliches globales Internet gewährleisten. Bali ist ein etablierter internationaler Konferenzstandort und wurde bereits als Austragungsort für bedeutende globale Veranstaltungen wie den G20-Gipfel 2022 und das High-Level-Forum zu Multi-Stakeholder-Partnerschaften 2024 ausgewählt.

„Wir freuen uns sehr, unsere globale Gemeinschaft anlässlich unserer Jahreshauptversammlung nach Bali einzuladen. Diese Veranstaltung ist eine wichtige Gelegenheit für die ICANN-Gemeinschaft, sich zu politischer Arbeit, Kapazitätsaufbau und breitem Engagement zusammenzufinden", sagte Kurtis Lindqvist, Präsident und CEO der ICANN.. „Der erste Tag der ICANN87 fällt mit dem Internationalen Tag des immateriellen Kulturerbes der UNESCO zusammen. Dies ist eine passende Erinnerung an die außergewöhnliche kulturelle und sprachliche Vielfalt unserer globalen Gemeinschaft, während wir gemeinsam daran arbeiten, ein einheitliches, weltweit interoperables Internet zu unterstützen."

„Die Ausrichtung der ICANN87 in Bali stellt einen wichtigen Meilenstein für Indonesien dar und spiegelt das rasante Wachstum des digitalen Ökosystems des Landes sowie dessen zunehmend wichtige Rolle in der Internet-Gemeinschaft im asiatisch-pazifischen Raum wider. Als Registrierungsbetreiber für .id ist PANDI stolz darauf, die globale Multi-Stakeholder-Gemeinschaft in Indonesien zur ersten öffentlichen ICANN-Versammlung überhaupt in diesem Land willkommen zu heißen. Wir hoffen, dass die ICANN87 die Zusammenarbeit stärken und zu einem sichereren, inklusiveren und widerstandsfähigeren globalen Internet beitragen wird", sagte Isnawan, Vorsitzender von PANDI.