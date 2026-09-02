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    HUMAIN arbeitet mit Compal zusammen, um den Ausbau von KI von der Cloud bis zum Edge voranzutreiben, und präsentiert die Partnerschaft auf der LEAP 2026

    RIAD, Saudi-Arabien, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Da sich künstliche Intelligenz rasch über das zentralisierte Cloud-Computing hinaus auf Anwendungen in der realen Welt ausweitet, hat HUMAIN Compal Electronics (Compal; TWSE:2324) als langfristigen strategischen ODM-Partner ausgewählt, um die Entwicklung und Fertigung seiner KI-Infrastruktur der nächsten Generation sowie seiner intelligenten Computing-Plattformen zu unterstützen. Die Zusammenarbeit legt eine langfristige Roadmap fest, die Cloud-KI-Infrastruktur, Edge-Computing, Physical AI und zukünftige intelligente Computing-Technologien umfasst und HUMAINs Vision vom Aufbau von KI-Kapazitäten für die Region unterstützt.

    Tony Bonadero, CEO of Compal Electronics (right) and Tareq Amin, CEO of HUMAIN (left), sign a strategic partnership agreement at LEAP 2026 in Riyadh

    Die Partnerschaft wird auf der LEAP 2026 präsentiert, wo die beiden Unternehmen ihre durchgängige KI-Zusammenarbeit demonstrieren. Sie spiegelt das gemeinsame Bestreben wider, die Einführung von KI durch skalierbare, leistungsstarke Plattformen zu beschleunigen, die Cloud-Intelligenz mit der Ausführung am Netzwerkrand verbinden und so Regierungen, Unternehmen und aufstrebende KI-native Branchen unterstützen.

    Durch ihre Zusammenarbeit über das gesamte KI-Spektrum hinweg vereinen Compal und HUMAIN fundiertes technisches Know-how, fortschrittliche Fertigung und globale Lieferkettenressourcen, um integrierte KI-Lösungen schnell und zuverlässig bereitzustellen.

    „KI wandert aus der Cloud in alles um uns herum. HUMAIN beabsichtigt, diesen Wandel anzuführen, indem es die Infrastruktur, Plattformen und intelligenten Systeme aufbaut, die KI aus den Rechenzentren in die physische Welt bringen", sagte Tareq Amin, CEO von HUMAIN. „Die technische Tiefe, die Fertigungskapazitäten und das breite Produktportfolio von Compal machen das Unternehmen zu einem idealen ODM-Partner."

    Weiterentwicklung der KI-Infrastruktur für das Cloud-Zeitalter
    Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht eine langfristige Roadmap zur gemeinsamen Entwicklung von KI-Infrastrukturplattformen, die sich parallel zum wachsenden KI-Ökosystem von HUMAIN weiterentwickeln können. Compal wird HUMAIN durch skalierbare ODM-Fähigkeiten unterstützen und so die Entwicklung nachfolgender Generationen von KI-Servern und Infrastrukturplattformen ermöglichen, während die Anforderungen an das KI-Computing weiter steigen. Das Lösungsportfolio umfasst KI-Server, die sowohl auf den beschleunigten Rechentechnologien von NVIDIA als auch von AMD basieren und einen flexiblen Einsatz für KI-Training, Inferenz und groß angelegte Unternehmens-Workloads ermöglichen.

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    PR Newswire (dt.)
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    HUMAIN arbeitet mit Compal zusammen, um den Ausbau von KI von der Cloud bis zum Edge voranzutreiben, und präsentiert die Partnerschaft auf der LEAP 2026 RIAD, Saudi-Arabien, 2. September 2026 /PRNewswire/ - Da sich künstliche Intelligenz rasch über das zentralisierte Cloud-Computing hinaus auf Anwendungen in der realen Welt ausweitet, hat HUMAIN Compal Electronics (Compal; TWSE:2324) als …
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