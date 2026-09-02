Termine bis 15. September 2026

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 2. SEPTEMBER

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 15. September

MINE KONJUNKTUR02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 03:30 AUS: BIP Q2/2609:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 8/2612:00 IRL: Arbeitslosenquote 8/2614:15 USA: ADP Beschäftigung 8/2615:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/2616:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/2620:00 USA: Beige Book

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: DIW, Pressegespräch Herbst-Konjunkturprognose

DEU: 1. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September), Berlin

DEU: Voraussichtlich Urteil zur Klage des Elektronikkonzerns Samsung gegen die Stadt Datteln wegen der Beschaffung neuer iPads für Schüler, Düsseldorf

09:00 DEU: «Handelsblatt»-Bankentagung 2026, Frankfurt/M. (bis 3.9.26) U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, ING-Chef Steven van Rijswijk, Schufa-Chefin Tanja Birkholz, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bafin-Präsident Mark Branson

IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Wicklow

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 3. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum zweiten Quartal 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Juli 2026 17:30 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen

22:00 DEU: Deutsche Börse/STOXX, Überprüfung der DAX-Indizes

DEU: Neuzulassungszahlen August des Kraftfahrt-Bundesamts 8/26 USA: Ciena, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 8/26

08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/26

09:00 CHE: BIP Q2/26

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 8/26

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 8/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 GER: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Ifo-Konjunkturerwartungen Herbst 2026

11:00 DEU: IWH-Konjunkturerwartungen Herbst 2026

11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/26

14:30 USA: Handelsbilanz 7/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/26



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Bankentagung 2026 u.a. mit VÖB-Präsident Thomas Groß und BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff

DEU: 2. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September)

IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 4. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen

GBR: Unilever, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/26

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 6/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/26

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn der Elektronikmesse IFA 2026 (bis 8. September) +09.00 Eröffnungsrundgang mit Digitalminister Karsten Wildberger und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner

IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 7. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Hannover Rück, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo 14:15 CHE: Swiss Re, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 7/26

08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)

08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 7/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/26

10:30 DEU: Sentix-Konjunkturerwartungen 9/26

11:00 EUR: BIP Q2/26 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/26

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 8. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 CHE: Oerlikon, Kapitalmarkttag

14.30 CHE: Sandoz Group, Kapitalmarkttag

16:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung

18:00 USA: Nike, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 8/26

01:50 JPN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/26

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 7/26

08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 7/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 7/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag - Haushaltswoche

+ Einbringung Haushaltsentwurf 2027, Beratung Etats Verkehr, Umwelt, Digitales, Wirtschaft

10:30 DEU: Online-Präsentation des Weltenergierat-Deutschland e.V. der Jahrespublikation «Energie für Deutschland 2026» zur Energieversorgung

DEU: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Hamburg



DEU: Automechanika 2026, Frankfurt



IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten

--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 9. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 ESP: Inditex, Halbjahreszahlen

10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung

13:30 GBR: Legal & General, außerordentliche Hauptversammlung 19:00 USA: Apple, Special Event zur Vorstellung neuer Produkte 21:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/26

03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 7/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Beschäftigungsindex



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über "Werkstattrisiko" in der Kfz-Kaskoversicherung

10:00 DEU: Immobilien-Forum Die deutschen Pfandbriefbanken (vdp) zu ein Jahr Bau-Turbo und Wohnimmobilienmarkt

11:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digitale Souveränität in der Cloud - brauchen wir mehr Europa?»

DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche mit Generalaussprache + Generalaussprache zu Regierungspolitik, Einzeletats Auswärtiges, Verteidigung, Entwicklungspolitik

BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zu öffentlicher Beschaffung und Innovationsförderung vor

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 10. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Associated British Foods, Q4 Trading Update 10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung

10:00 ITA: Intesa Sanpaolo (außerordentliche Hauptversammlung) 22:05 USA: Adobe, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Macy's, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Industrieproduktion 7/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/26

08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/26

08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)

09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 7/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26

10:00 ITA: Industrieproduktion 7/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 7/26

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 8/26

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/26

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (endgültig)

16:00 USA: Großhandelsumsatz 7/26

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche, Berlin



11:30 DEU: Online-Pk Zentraler Immobilienausschuss e.V. (ZIA) und EY Parthenon zu Vorstellung der ZIA/EY-Digitalisierungsstudie, Berlin

17:00 DEU: Auftakt Dialogformat EXPO 2035 Berlin GMBH «Deutschland 2035 - Das Zukunftsforum» u.a. mit SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil (SPD), Berlin

--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 11. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/26



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/26

07:00 FIN: Leistungsbilanz 7/26

08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/26

08:00 GBR: Industrieproduktion 7/26

08:00 GBR: Handelsbilanz 7/26

09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 8/26

12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 8/26

14:30 USA: Realeinkommen 8/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/26 (vorläufig) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 8/26

18:00 RUS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundestag - Abschluss Haushaltswoche

+ Einzeletats Arbeit/Soziales, Forschung, dann Schlussrunde zum Haushaltsgesetz 2027

--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 14. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Industrieproduktion 7/26 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/26

07:00 FIN: Verbraucherpreise 8/26

08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)

08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 8/26

14:00 POL: Leistungsbilanz 7/26



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Eröffnung 2. KI-Kongress «Brains on Silicon» Erwartet werden mehr als 1500 Entscheider, Innovationsverantwortliche, Gründer und Fachkräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Im Mittelpunkt soll die konkrete Umsetzung von KI-Anwendungen stehen.

IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten

AUT: Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien

USA: US-Senat tagt erstmals nach der Sommerpause



--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 15. SEPTEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

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TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/26

04:00 CHN: Industrieproduktion 8/26

04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 8/26

08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 7/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)

10:00 ITA: Handelsbilanz 7/26

11:00 DEU: ZEW-Index 9/26

11:00 EUR: Handelsbilanz 7/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht (wöchentlich)

14:30 USA: Empire-State-Mfg-Bericht



SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Auftakt im Prozess wegen Millionenbetruges mit betrügerischer Finanzplattform, u.a. gegen verantwortliche Betreiber

11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband zu «Zukunft Mittelstand»

13:00 DEU: Unternehmertag des Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V. (BGA) u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Erzeugerorganisationen im Obst- und Gemüsesektor in der EU

DEU: Deutscher Apothekertag (bis 17.09.)



DEU: Prozessbeginn der Verbraucherzentrale-Klage gegen Lidl, weil Discounter einen Rabatt nur bei Verwendung der App gewährt hatte

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