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    Auch Kuwait gerät erneut unter Beschuss

    Für Sie zusammengefasst
    • Kuwait wehrt iranische Drohnenangriffe ab
    • Jordanien fängt mehrere iranische Raketen ab
    • Iran meldet Vergeltungsangriffe gegen US-Ziele
    Auch Kuwait gerät erneut unter Beschuss
    Foto: Stringer - dpa

    KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Der Golfstaat Kuwait ist erneut Ziel iranischer Angriffe geworden. Wie das Militär des mit den USA verbündeten Landes in der Nacht mitteilte, wehrte die Luftabwehr "Angriffe feindlicher Drohnen" aus dem Iran ab. Explosionsgeräusche seien auf das Abfangen der Drohnen zurückzuführen.

    Auch Jordanien war in der Nacht wieder unter iranischen Beschuss geraten. Dort wurden laut der staatlichen Nachrichtenagentur Petra mehrere ballistische Raketen abgefangen.

    Iranische Medien meldeten zudem Attacken auf einen US-Stützpunkt in Bahrain. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Die USA hatten zuvor nach Angaben von Präsident Donald Trump wieder iranische Ziele nahe der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus ins Visier genommen.

    Irans Revolutionsgarden teilten wenig später in einer von Staatsmedien veröffentlichten Erklärung mit, man habe mit Vergeltungsattacken begonnen./ln/DP/zb





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