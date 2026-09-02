Dell-Aktie schießt nach Zahlen hoch – Servergeschäft wächst in Rekordtempo

Haupttreiber der Rallye ist das rasant wachsende Geschäft mit KI-Infrastruktur. Dell entwickelt sich zunehmend zu einem der wichtigsten Hardware-Lieferanten für den globalen Ausbau von Rechenzentren.

Dell Technologies hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen und seine Jahresprognose kräftig angehoben. Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel und sprang um 8 Prozent auf 459,03 US-Dollar. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus damit auf über 237 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Umsatz steigt um 58 Prozent – Gewinn übertrifft Prognosen

Im zweiten Geschäftsquartal 2027 erzielte Dell einen Umsatz von 46,97 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und liegt über den von LSEG ermittelten Analystenerwartungen von 44,92 Milliarden US-Dollar.

Noch deutlicher fiel die Überraschung beim Gewinn aus. Bereinigt verdiente Dell 7,04 US-Dollar je Aktie, während die Wall Street lediglich 4,92 US-Dollar erwartet hatte.

Der Nettogewinn sprang auf 4,13 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 6,34 US-Dollar je Aktie. Ein Jahr zuvor waren es lediglich 1,16 Milliarden US-Dollar oder 1,70 US-Dollar je Aktie gewesen.

Dell hebt Jahresprognose an

Besonders positiv fiel der neue Ausblick aus. Für das dritte Geschäftsquartal erwartet Dell einen Umsatz von 49 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 6,50 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten bislang lediglich mit 41,42 Milliarden US-Dollar Umsatz und 4,49 US-Dollar Gewinn je Aktie gerechnet.

Auch die Prognose für das Gesamtjahr wurde massiv angehoben. Dell erwartet nun 192 Milliarden US-Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn von 25,50 US-Dollar je Aktie. Der Analystenkonsens lag zuvor bei lediglich 172,67 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 18,92 US-Dollar je Aktie.

KI-Server werden zum Wachstumsmotor

Das Herzstück der Wachstumsstory ist die Infrastructure Solutions Group. Der Geschäftsbereich steigerte seinen Umsatz um 89 Prozent auf 31,78 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen.

Allein mit KI-optimierten Servern setzte Dell 16,4 Milliarden US-Dollar um. Im Juli-Quartal gingen nach Unternehmensangaben sogar Bestellungen über 60,9 Milliarden US-Dollar ein. Der Auftragsbestand für KI-Systeme erreichte zum Quartalsende 95 Milliarden US-Dollar – nach 51,3 Milliarden US-Dollar beim vorherigen Quartalsbericht.

Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet Dell inzwischen KI-Server-Umsätze von 74 Milliarden US-Dollar. Das entspräche einem Wachstum von 200 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,80 % und einem Kurs von 425USD auf NYSE (02. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.





KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!