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    KI-Gewinne außer Kontrolle

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    Dell-Aktie schießt nach Zahlen hoch – Servergeschäft wächst in Rekordtempo

    Dell hat Zahlen für das zweite Geschäftsquartal 2027 vorgelegt. Die starke KI-Server-Nachfrage und eine erhöhte Prognose treiben die Aktie erneut in die Höhe.

    Für Sie zusammengefasst
    • Dell übertrifft Erwartungen und hebt Prognose an
    • Umsatz wächst um 58 Prozent auf 46,97 Milliarden
    • KI-Server werden zum zentralen Wachstumsmotor
    • Report: KI braucht Strom
    KI-Gewinne außer Kontrolle - Dell-Aktie schießt nach Zahlen hoch – Servergeschäft wächst in Rekordtempo
    Foto: Dall-E

    Dell Technologies hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen und seine Jahresprognose kräftig angehoben. Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel und sprang um 8 Prozent auf 459,03 US-Dollar. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus damit auf über 237 Prozent.

    Haupttreiber der Rallye ist das rasant wachsende Geschäft mit KI-Infrastruktur. Dell entwickelt sich zunehmend zu einem der wichtigsten Hardware-Lieferanten für den globalen Ausbau von Rechenzentren.

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    Umsatz steigt um 58 Prozent – Gewinn übertrifft Prognosen

    Im zweiten Geschäftsquartal 2027 erzielte Dell einen Umsatz von 46,97 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und liegt über den von LSEG ermittelten Analystenerwartungen von 44,92 Milliarden US-Dollar.

    Noch deutlicher fiel die Überraschung beim Gewinn aus. Bereinigt verdiente Dell 7,04 US-Dollar je Aktie, während die Wall Street lediglich 4,92 US-Dollar erwartet hatte.

    Der Nettogewinn sprang auf 4,13 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 6,34 US-Dollar je Aktie. Ein Jahr zuvor waren es lediglich 1,16 Milliarden US-Dollar oder 1,70 US-Dollar je Aktie gewesen.

    Dell hebt Jahresprognose an

    Besonders positiv fiel der neue Ausblick aus. Für das dritte Geschäftsquartal erwartet Dell einen Umsatz von 49 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 6,50 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten bislang lediglich mit 41,42 Milliarden US-Dollar Umsatz und 4,49 US-Dollar Gewinn je Aktie gerechnet.

    Auch die Prognose für das Gesamtjahr wurde massiv angehoben. Dell erwartet nun 192 Milliarden US-Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn von 25,50 US-Dollar je Aktie. Der Analystenkonsens lag zuvor bei lediglich 172,67 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 18,92 US-Dollar je Aktie.

    KI-Server werden zum Wachstumsmotor

    Das Herzstück der Wachstumsstory ist die Infrastructure Solutions Group. Der Geschäftsbereich steigerte seinen Umsatz um 89 Prozent auf 31,78 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen.

    Allein mit KI-optimierten Servern setzte Dell 16,4 Milliarden US-Dollar um. Im Juli-Quartal gingen nach Unternehmensangaben sogar Bestellungen über 60,9 Milliarden US-Dollar ein. Der Auftragsbestand für KI-Systeme erreichte zum Quartalsende 95 Milliarden US-Dollar – nach 51,3 Milliarden US-Dollar beim vorherigen Quartalsbericht.

    Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet Dell inzwischen KI-Server-Umsätze von 74 Milliarden US-Dollar. Das entspräche einem Wachstum von 200 Prozent.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,80 % und einem Kurs von 425USD auf NYSE (02. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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