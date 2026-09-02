YFORE stellt Multi-Scenario UWB Radar Sensing für Next-Gen Vehicles für verschiedene Szenarien für Fahrzeuge der nächsten Generation vor

SUWANEE, Georgia, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Der globale Tier-1-Zulieferer für die Automobilindustrie YFORE Technology präsentierte in seinem Werk in Suwanee, Georgia, sein fortschrittliches Portfolio an Ultra-Wideband-Radarsensoren (UWB) sowie erweiterte Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Szenarien. Dank proprietärer, hochpräziser Algorithmen ermöglicht YFORE eine vielseitige Multifunktionalität der UWB-Hardware im Fahrzeug, die von der Sicherheit im Fahrzeuginnenraum über den Fahrzeugzugang bis hin zum automatisierten Parken reicht.

Das UWB In-Cabin Monitoring System von YFORE ist unabhängig von optischen Sichtlinienbeschränkungen und nutzt Impulssignale mit hoher Durchdringungskraft, um selbst kleinste Atembewegungen zur Erkennung der Anwesenheit von Kindern (Child Presence Detection) zu erfassen. Mit einer Erkennungsrate von über 99 % und einem auf unter 20 cm begrenzten Signalabfall durch Fenster verhindert das System zuverlässig Fehlalarme und erfüllt gleichzeitig die Euro-NCAP-Sicherheitsstandards (Reaktionszeit < 13 s). Parallel dazu ermittelt das UWB Occupant Detection System die räumlichen Koordinaten mehrerer Ziele, um für die eCall-Notfallreaktion genaue Passagierzahlen zu melden. YFORE stellte außerdem sein „Occupant & Driver Monitoring System" (ODMS) vor, das Radar mit intelligenten Vision-Spiegeln kombiniert, um tote Winkel hinter den Sitzen zu beseitigen.

Smart Interaction & Vehicle Sentry Securit

Das Portfolio erweitert die UWB-Radar-Fähigkeiten auf Szenarien im Außenbereich von Fahrzeugen:

Kick-Sensing Access: Ermöglicht den freihändigen Zugang zur Heckklappe mit einer Auslösequote von >98 % und einer Fehlauslösequote von <0,5 % bei Regen, beim Waschen oder bei Tierbewegungen.

Intrusion Detection: Überwacht Seitenfenster und Heckklappen und löst bei unbefugtem physischem Eindringen sofort einen Alarm aus.

Low-Power Sentry Mode: Mithilfe eines Näherungsradars werden energieintensive Kameras ausschließlich bei Bedarf aktiviert, wodurch pro Nacht bis zu 2 kWh eingespart werden.

Seamless Bumper-Integrated Parking Assistance

Das UWB Parking Assistance System erkennt parallel, senkrecht und schräg verlaufende Parklücken präzise, während es gleichzeitig flache Hindernisse erfasst und Störsignale vom Boden herausfiltert. Da es unsichtbar hinter den Stoßfängerverkleidungen arbeitet, ermöglicht es ein klares, sensorfreies Fahrzeugäußeres, ohne auf herkömmliche Ultraschallsensoren zurückgreifen zu müssen.

Informationen zu YFORE

YFORE ist ein globaler Tier-1-Zulieferer für Automobilelektronik, der sich der Gestaltung der Zukunft der intelligenten Mobilität verschrieben hat. In Zusammenarbeit mit mehr als 30 führenden Automobilherstellern weltweit liefert YFORE leistungsstarke, für den Automobilbereich geeignete Lösungen in den Bereichen Intelligent Access, Intelligent Mirror und Sensorsysteme. Mit einer Präsenz in Nordamerika, Europa und Asien verbindet YFORE globales technisches Know-how mit lokaler Umsetzung, um die nächste Ära vernetzter Fahrzeuge voranzutreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter , www.yftech.com/en, oder folgen Sie YFORE auf und LinkedIn unter.

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