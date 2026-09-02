Psychische Belastungen gefährden Ausbildungserfolg

GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Psychische Belastungen von Azubis sind einer Umfrage zufolge das größte Risiko für einen Ausbildungsabbruch. So nannten fast 40 Prozent aller repräsentativ im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung befragten Auszubildenden psychische Belastungen als Grund dafür, warum sie über eine Vertragsauflösung nachdenken oder bereits abgebrochen haben. Weitere Gründe, etwa abweichende Erwartungen an die Ausbildung oder Unzufriedenheit mit den Lern- und Arbeitsbedingungen wurden von einem Drittel oder weniger und damit deutlich seltener genannt.

Umgekehrt zeigt sich, dass von den jungen Menschen in Ausbildung, die ohnehin über ein stark eingeschränktes Wohlbefinden berichten, fast drei Viertel (73,6 Prozent) darüber nachdenken, die Ausbildung abzubrechen. Bei jungen Menschen mit stabilem Wohlbefinden sind es lediglich 12 Prozent.