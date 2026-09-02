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    Volkswagen zwischen Spardruck und Zukunftsangst

    Für Sie zusammengefasst
    • VW muss Sparprogramme zügig umsetzen und handeln
    • Europas Marktanteile deutscher E-Autos sinken weiter
    • VW-Beschäftigte bangen um Stellen und vier Werke
    Volkswagen zwischen Spardruck und Zukunftsangst
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Zwischen Spardruck im Wettbewerb und Angst um Zehntausende Arbeitsplätze und ganze Werke: Volkswagen muss in der aktuellen Krise nach Ansicht der Automobilexpertin Helena Beron Wisbert zügig handeln, um die Perspektive für das Unternehmen zu verbessern. "Die Sparprogramme, die wir jetzt bei allen Autobauern sehen, sind unvermeidbar", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

    Für die Professorin der Ostfalia Hochschule Wolfsburg ist es umso wichtiger, die Sparmaßnahmen schnell umzusetzen, um sich wieder auf die Weiterentwicklung von neuen Modellen und Technologien zu konzentrieren. Nachdem für den chinesischen Markt alles Mögliche getan worden sei, um die Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen, dürfe nicht der europäische Automobilmarkt aus dem Blick geraten.

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    Deutsche Autobauer dominieren in Europa - aber Anteile schwinden

    Die deutschen Autobauer dominieren den Wettbewerb in Europa laut Beron Wisbert zwar noch. Ihr zufolge schwinden aber bei den Elektroautos auch hier die Marktanteile. Die Kritik des Betriebsrats und aus der Politik seien zwar nachvollziehbar, es gelte jetzt aber innerhalb der nächsten Monate eine Einigung über die weiteren Kosteneinsparungen zu erzielen. Die Zeit dränge.

    An vielen Standorten des VW -Konzerns hatte es in den vergangenen Tagen außerordentliche Betriebsversammlungen gegeben, bei denen die Belegschaft Antworten zum angekündigten verschärften Sparkurs forderte. Unter den Beschäftigten wird um Zehntausende zusätzliche Stellen und vier ganze Standorte gebangt: Konkret genannt werden dabei Emden, Zwickau, das Audi-Werk in Neckarsulm und Hannover, wo Nutzfahrzeuge gebaut werden.

    VW-Chef Blume: "Die Lage ist mehr als kritisch"

    Die VW-Führung betonte, dass der laufende Arbeitsplatzabbau - 50.000 Stellen bis 2030 - und die bisher erreichten Kostenreduzierungen in den Fabriken aus ihrer Sicht nicht ausreichen. Das Management um Konzernchef Oliver Blume arbeite daher an einem neuen "Zielbild 2030". "Die Lage ist mehr als kritisch", sagte Blume zum Auftakt in die Betriebsversammlungen. Das Unternehmen mache zwar Gewinn, verdiene aber zu wenig, um damit die Zukunft finanzieren zu können.

    Nach Einschätzung der Professorin für Automobilwirtschaft war es wichtig, dass der Vorstand persönlich vor Ort gesprochen hat, nachdem Informationen bis dahin nur über Dritte verbreitet worden waren. "Für die Belegschaft der gefährdeten Werke muss es aber ernüchternd gewesen sein, dass die bisher erreichten Kosteneinsparungen von 20 Prozent nicht ausreichen", sagte Beron Wisbert. Jetzt folge erneut eine unsichere Zeit von sechs bis zwölf Monaten, in denen nach Lösungen gesucht werde.

    Expertin kritisiert Kommunikation des Vorstands

    Die persönlichen Auftritte des Vorstands sieht Beron Wisbert positiv. Aber der um Jobs bangenden Belegschaft zu sagen, dass alle gemeinsam anpacken müssten und es eine gemeinsame Kraftanstrengung sei, halte sie für schwierig. "Das sind eher Worte, um das Management darauf einzustimmen, Einschnitte beim Bonus hinzunehmen", sagte die Professorin.

    Bei der nach Medienberichten für Freitag (4. September) geplanten Aufsichtsratssitzung dürfte der Vorstand nach Einschätzung der Branchenexpertin einen überarbeiteten Sparplan präsentieren. Das Kontrollgremium dürfte demnach auch einzelne Sparmaßnahmen verabschieden. "Von konkreten Lösungen für einzelne Werke gehe ich aufgrund der neuen Sechs- bis Zwölf-Monatsfrist nicht aus", sagte Beron Wisbert./bch/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 76,18 auf Lang & Schwarz (01. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +5,04 %/+58,88 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um eine mögliche Erholung auf 90–100 Euro trotz negativer Fundamentaldaten: sinkende Gewinne je Aktie, nachlassendes China-Geschäft, hohe deutsche Kosten sowie Defizite bei Batterien und Digitalisierung belasten. Ein Werktransfer nach Niedersachsen könnte Kosten senken, aber Umsatz kosten. Niedersachsen und Porsche SE werden wegen ihrer Dividendenorientierung und ihres Einflusses kritisch gesehen; eine Dividendenkürzung gilt als möglicher Sanierungsbeitrag.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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