Hohe Ölpreise belasten die Aktienmärkte weiter

Guten Morgen zusammen,





Ich weiß zwar nicht woran es liegt, aber es bringt niemanden hier weiter, sich gegenseitig anzugehen. Es sei denn er / sie ist nur dazu hier.





Es gibt leider immer weniger gute/ sachliche Beiträge und Nutzer.





AK ist auch ein Urgestein hier und die Beiträge sind sicherlich nicht jedermanns Gusto. Dann kann man die jedoch auch ausblenden. Ich meine sie seit ca. 14 Jahren hier zu lesen, manche Beiträge / Hinweise sind gut, andere Dauerschleifen weniger. Die Entscheidung der Beurteilung liegt bei jedem selbst.





Letzten Endes wollen die meisten hier Geld verdienen und es gibt noch ein paar sehr gute und hilfreiche Beiträge und Analysen. Danke dafür! Ich hoffe das bleibt so und wird wieder mehr!





Also lasst uns bitte alle zusammen wieder auf das wesentliche konzentrieren!





Danke!