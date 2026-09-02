Cellebrite Federal Solutions, Inc. (CFSI) erfüllt den fortschrittlichen Cybersicherheitsstandard des US-Kriegsministeriums und unterstreicht damit sein Bekenntnis zu sicheren Abläufen bei Bundesbehörden

TYSONS CORNER, Virginia, 2. September 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Cellebrite Federal Solutions, Inc. (CFSI) die Zertifizierung für die fortgeschrittene Stufe 2 der Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) erhalten hat, die auf einer unabhängigen Bewertung durch eine zertifizierte externe Bewertungsorganisation (C3PAO) beruht.

CMMC Level 2 ist eine fortgeschrittene Cybersicherheitsstufe im Rahmenwerk des US-Kriegsministeriums (DoW), die für Auftragnehmer vorgesehen ist, die mit kontrollierten, nicht klassifizierten Informationen (Controlled Unclassified Information, CUI) des DoW umgehen. Die Erfüllung des CMMC-Standards der Stufe 2 umfasst sowohl die erforderlichen technischen Schutzmaßnahmen als auch Richtlinien, Verfahren, Dokumentation und nachweisbare betriebliche Reife, deren Vorliegen von einem unabhängigen externen Prüfer bestätigt wird. CFSI erhielt die Zertifizierung durch die Umsetzung und Dokumentation von 110 Sicherheitsmaßnahmen in 14 Kontrollfamilien, darunter Zugriffskontrolle, Reaktion auf Sicherheitsvorfälle, Risikomanagement, System- und Kommunikationsschutz sowie Prüfung und Rechenschaftspflicht.

„Die Zertifizierung nach CMMC-Stufe 2 ist ein bedeutender Meilenstein für CFSI und ein weiteres klares Zeichen für unsere Kunden und Partner auf Bundesebene, dass der Schutz ihrer sensibelsten Informationen oberste Priorität hat", sagte Philip O'Reilly, Bereichsleiter auf Seniorebene, Leiter des Geschäftsbetriebs und Leiter der Strategie für Bundesbehörden bei Cellebrite Federal Solutions. „Diese unabhängige Bestätigung durch Dritte unterstreicht zusammen mit unserer kürzlich erteilten FedRAMP-High-Zulassung unser fortwährendes Bestreben, die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung vertrauensvoll, sicher und verantwortungsvoll zu gestalten. Da das Kriegsministerium die gesamte Branche auf eine obligatorische Bewertung durch unabhängige Dritte umstellt, ist CFSI stolz darauf, hier eine Vorreiterrolle einzunehmen und zu den obersten 3 % der Organisationen zu gehören, die den Standard erfüllt haben."