Aktie kaufen oder verkaufen
MS Industrie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur MS Industrie Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die MS Industrie Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die MS Industrie Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der MS Industrie Aktie beträgt 2,00€. Die MS Industrie Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +61,94 %.
Analysten und Kursziele für die MS Industrie Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Cosmin Filker
|-
|-
|-
|Analyst
|2,00Euro
|+61,94 %
|-
|GBC
|2,00Euro
|+61,94 %
|-
-1,21 %
-1,20 %
+1,65 %
-8,18 %
-16,27 %
-26,71 %
-39,76 %
-59,86 %
-81,30 %
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