Aktie kaufen oder verkaufen
GFT Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur GFT Technologies Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die GFT Technologies Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GFT Technologies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der GFT Technologies Aktie beträgt 28,00€. Die GFT Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,77 %.
Analysten und Kursziele für die GFT Technologies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|BERENBERG
|24,00EUR
|-8,48 %
|06.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|32,00EUR
|+22,02 %
|12.08.2026
+0,10 %
+16,17 %
+14,02 %
+8,93 %
+46,92 %
+3,70 %
-14,58 %
+32,70 %
+59,11 %
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