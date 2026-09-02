GFT Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur GFT Technologies Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die GFT Technologies Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GFT Technologies Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der GFT Technologies Aktie beträgt 28,00€. Die GFT Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +6,77 %.