Aktie kaufen oder verkaufen
GRENKE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: GRENKE AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur GRENKE Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die GRENKE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die GRENKE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der GRENKE Aktie beträgt 20,25€. Die GRENKE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +77,17 %.
Analysten und Kursziele für die GRENKE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|20,00Euro
|+74,98 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|+48,73 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2026
|BERENBERG
|23,00EUR
|+101,22 %
|13.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|21,00EUR
|+83,73 %
|18.08.2026
0,00 %
+3,25 %
-4,27 %
-10,00 %
-32,45 %
-51,00 %
-69,82 %
-79,95 %
-39,84 %
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