Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 144,44€. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +646,37 %.