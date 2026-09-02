Aktie kaufen oder verkaufen
Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: bizoo_n - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. 8 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 144,44€. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +646,37 %.
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Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|2,20 Tsd.Euro
|+11.268,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00GBP
|+2,42 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00GBP
|+2,42 %
|-
|JPMORGAN
|18,00GBP
|+8,45 %
|04.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|25,00GBP
|+50,62 %
|04.08.2026
|JPMORGAN
|18,00GBP
|+8,45 %
|06.08.2026
|BARCLAYS
|22,00GBP
|+32,55 %
|06.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|25,00GBP
|+50,62 %
|06.08.2026
|JEFFERIES
|20,00GBP
|+20,50 %
|06.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|19,00GBP
|+14,47 %
|07.08.2026
|JPMORGAN
|18,00GBP
|+8,45 %
|07.08.2026
|UBS
|16,00GBP
|-3,60 %
|07.08.2026
|BERENBERG
|22,00GBP
|+32,55 %
|07.08.2026
|JEFFERIES
|22,00GBP
|+32,55 %
|09.08.2026
|JPMORGAN
|18,00GBP
|+8,45 %
|11.08.2026
|JEFFERIES
|22,00GBP
|+32,55 %
|18.08.2026
|RBC
|20,00GBP
|+20,50 %
|23.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00GBP
|+44,60 %
|27.08.2026
-0,17 %
-4,54 %
+0,12 %
+9,85 %
-18,86 %
-48,99 %
-53,30 %
-24,81 %
+259,64 %
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