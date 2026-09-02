Aktie kaufen oder verkaufen
HSBC Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Eagle - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur HSBC Holdings Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die HSBC Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HSBC Holdings Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HSBC Holdings Aktie beträgt 16,45€. Die HSBC Holdings Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,68 %.
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Analysten und Kursziele für die HSBC Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|15,00GBP
|-2,93 %
|-
|RBC
|12,00GBP
|-22,34 %
|04.08.2026
|JEFFERIES
|11,00GBP
|-28,81 %
|04.08.2026
|JPMORGAN
|13,00GBP
|-15,87 %
|04.08.2026
|UBS
|15,00GBP
|-2,93 %
|04.08.2026
|UBS
|16,00GBP
|+3,54 %
|04.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|18,00GBP
|+16,49 %
|04.08.2026
|JPMORGAN
|14,00GBP
|-9,40 %
|06.08.2026
|RBC
|13,00GBP
|-15,87 %
|14.08.2026
+0,10 %
+1,55 %
-3,32 %
+12,40 %
+62,32 %
+156,01 %
+299,71 %
+162,64 %
+63,95 %
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