HSBC Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur HSBC Holdings Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die HSBC Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HSBC Holdings Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der HSBC Holdings Aktie beträgt 16,45€. Die HSBC Holdings Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,68 %.