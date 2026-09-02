Aktie kaufen oder verkaufen
Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: John Hanson Pye - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 74,00€. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,14 %.
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Analysten und Kursziele für die Henkel VZ Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|74,00Euro
|-2,14 %
|-
|Berenberg Bank
|76,00Euro
|+0,50 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|76,00EUR
|+0,50 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|-2,14 %
|06.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|75,00EUR
|-0,82 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-14,04 %
|06.08.2026
|BARCLAYS
|85,00EUR
|+12,40 %
|06.08.2026
|JEFFERIES
|74,00EUR
|-2,14 %
|06.08.2026
|UBS
|71,00EUR
|-6,11 %
|06.08.2026
|UBS
|71,00EUR
|-6,11 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-14,04 %
|09.08.2026
|RBC
|80,00EUR
|+5,79 %
|11.08.2026
|BERENBERG
|76,00EUR
|+0,50 %
|11.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2026
|JEFFERIES
|74,00EUR
|-2,14 %
|13.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|-2,14 %
|19.08.2026
+0,01 %
-0,17 %
-0,51 %
+14,78 %
+4,68 %
+6,58 %
-8,61 %
-36,19 %
+2.217,10 %
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