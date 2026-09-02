Aktie kaufen oder verkaufen
H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Afif Ramdhasuma - Unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie beträgt 13,65€. Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,48 %.
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Analysten und Kursziele für die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|160,00SEK
|-8,11 %
|17.08.2026
|UBS
|168,00SEK
|-3,52 %
|18.08.2026
|RBC
|175,00SEK
|+0,50 %
|24.08.2026
|JPMORGAN
|114,00SEK
|-34,53 %
|25.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|145,00SEK
|-16,73 %
|26.08.2026
-1,25 %
-6,02 %
-1,67 %
+3,96 %
+24,25 %
+10,78 %
-10,71 %
-43,09 %
+17.601,15 %
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