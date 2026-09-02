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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
    Foto: Afif Ramdhasuma - Unsplash

    Aktuelle Analystenmeinungen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie im Überblick.
    3 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie beträgt 13,65. Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,48 %.

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    Analysten und Kursziele für die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JEFFERIES 160,00SEK -8,11 % 17.08.2026
    UBS 168,00SEK -3,52 % 18.08.2026
    RBC 175,00SEK +0,50 % 24.08.2026
    JPMORGAN 114,00SEK -34,53 % 25.08.2026
    GOLDMAN SACHS 145,00SEK -16,73 % 26.08.2026

    H & M Hennes & Mauritz (B)

    -1,25 %
    -6,02 %
    -1,67 %
    +3,96 %
    +24,25 %
    +10,78 %
    -10,71 %
    -43,09 %
    +17.601,15 %
    ISIN:SE0000106270WKN:872318
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    Verfasst von Analysten Monitor
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    Aktie kaufen oder verkaufen H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26 Im August `26 haben 5 Analysten die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie eingestuft.
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