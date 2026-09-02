Aktie kaufen oder verkaufen
Hannover Rueck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Holger Hollemann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hannover Rueck Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Hannover Rueck Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hannover Rueck Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rueck Aktie beträgt 305,25€. Die Hannover Rueck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,68 %.
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Analysten und Kursziele für die Hannover Rueck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2026
|RBC
|270,00EUR
|+4,09 %
|12.08.2026
|RBC
|270,00EUR
|+4,09 %
|12.08.2026
|JPMORGAN
|270,00EUR
|+4,09 %
|12.08.2026
|BERENBERG
|330,00EUR
|+27,22 %
|12.08.2026
|JEFFERIES
|360,00EUR
|+38,78 %
|12.08.2026
|UBS
|312,00EUR
|+20,28 %
|12.08.2026
|JPMORGAN
|270,00EUR
|+4,09 %
|13.08.2026
|JEFFERIES
|360,00EUR
|+38,78 %
|14.08.2026
+0,15 %
+2,52 %
+3,42 %
+14,02 %
+4,94 %
+31,34 %
+64,86 %
+178,73 %
+2.281,74 %
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