Aktie kaufen oder verkaufen
Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: kittyfly - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 91,82€. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +66,11 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Infineon Technologies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|100,00Euro
|+80,91 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|85,00EUR
|+53,78 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2026
|UBS
|64,00EUR
|+15,78 %
|05.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|84,00EUR
|+51,97 %
|05.08.2026
|BERENBERG
|100,00EUR
|+80,91 %
|05.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|102,00EUR
|+84,53 %
|05.08.2026
|JEFFERIES
|96,00EUR
|+73,68 %
|05.08.2026
|JEFFERIES
|96,00EUR
|+73,68 %
|05.08.2026
|JPMORGAN
|96,00EUR
|+73,68 %
|05.08.2026
|JPMORGAN
|96,00EUR
|+73,68 %
|05.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|91,00EUR
|+64,63 %
|07.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|27.08.2026
+0,09 %
-0,65 %
-13,66 %
-31,84 %
+59,28 %
+66,54 %
+50,67 %
+265,25 %
-21,45 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.09.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte