Jungheinrich Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Jungheinrich Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Jungheinrich Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jungheinrich Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Jungheinrich Aktie beträgt 40,17€. Die Jungheinrich Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +57,83 %.