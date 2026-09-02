Aktie kaufen oder verkaufen
Jungheinrich Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Markus Scholz - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Jungheinrich Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Jungheinrich Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Jungheinrich Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Jungheinrich Aktie beträgt 40,17€. Die Jungheinrich Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +57,83 %.
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Analysten und Kursziele für die Jungheinrich Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|33,00Euro
|+29,67 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00EUR
|+76,82 %
|06.08.2026
|BERENBERG
|37,00EUR
|+45,38 %
|11.08.2026
|JEFFERIES
|33,00EUR
|+29,67 %
|11.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|46,00EUR
|+80,75 %
|12.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|47,00EUR
|+84,68 %
|18.08.2026
-0,39 %
+1,44 %
+3,00 %
+5,04 %
-15,10 %
-17,95 %
-44,74 %
-12,84 %
+2.684,62 %
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