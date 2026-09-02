Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Lufthansa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Boris Roessler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Lufthansa Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Deutsche Lufthansa Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Deutsche Lufthansa Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Lufthansa Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Lufthansa Aktie beträgt 8,27€. Die Deutsche Lufthansa Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,57 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Lufthansa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Barclays Capital
|7,00Euro
|-8,14 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|04.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|+18,11 %
|04.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|10,00EUR
|+31,23 %
|04.08.2026
|RBC
|8,00EUR
|+4,99 %
|04.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|7,00EUR
|-8,14 %
|04.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|8,00EUR
|+4,99 %
|04.08.2026
|JPMORGAN
|7,00EUR
|-8,14 %
|04.08.2026
|JPMORGAN
|8,00EUR
|+4,99 %
|04.08.2026
|UBS
|11,00EUR
|+44,36 %
|04.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|+18,11 %
|19.08.2026
|BARCLAYS
|7,00EUR
|-8,14 %
|19.08.2026
+0,60 %
-5,74 %
-17,56 %
-9,67 %
-4,04 %
-7,65 %
+25,22 %
+0,51 %
+67,93 %
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