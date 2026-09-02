Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Lanxess Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 15,33€. Die Lanxess Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,63 %.