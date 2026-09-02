Aktie kaufen oder verkaufen
Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: LANXESS
Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Lanxess Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 15,33€. Die Lanxess Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,63 %.
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Analysten und Kursziele für die Lanxess Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|13,00Euro
|-12,99 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|+13,79 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00EUR
|+13,79 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|04.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|JEFFERIES
|14,00EUR
|-6,29 %
|07.08.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|+20,48 %
|07.08.2026
|BERENBERG
|13,00EUR
|-12,99 %
|12.08.2026
+2,41 %
+5,97 %
-10,18 %
-9,25 %
-38,34 %
-49,76 %
-75,80 %
-69,41 %
+4,08 %
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