Aktie kaufen oder verkaufen
McDonald's Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: J_News_photo - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur McDonald's Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die McDonald's Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die McDonald's Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die McDonald's Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der McDonald's Aktie beträgt 307,50€. Die McDonald's Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,77 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die McDonald's Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|295,00USD
|+12,98 %
|04.08.2026
|RBC
|305,00USD
|+16,81 %
|04.08.2026
|JEFFERIES
|350,00USD
|+34,04 %
|04.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2026
|JPMORGAN
|280,00USD
|+7,23 %
|05.08.2026
+0,49 %
-2,09 %
-4,74 %
-4,74 %
-15,93 %
-13,68 %
+11,98 %
+118,34 %
+3.436,85 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.09.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte