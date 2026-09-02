Aktie kaufen oder verkaufen
Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Andreas Arnold - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Merck Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 142,50€. Die Merck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,32 %.
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Analysten und Kursziele für die Merck Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|150,00Euro
|+7,70 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|125,00EUR
|-10,25 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|141,00EUR
|+1,24 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|151,00EUR
|+8,42 %
|06.08.2026
|JEFFERIES
|129,00EUR
|-7,38 %
|06.08.2026
|UBS
|150,00EUR
|+7,70 %
|06.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|JEFFERIES
|144,00EUR
|+3,39 %
|18.08.2026
|UBS
|150,00EUR
|+7,70 %
|19.08.2026
-0,61 %
-0,11 %
-3,42 %
+6,56 %
+28,30 %
-16,60 %
-31,07 %
+50,11 %
+822,14 %
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