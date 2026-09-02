Merck Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Merck Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Merck Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Merck Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck Aktie beträgt 142,50€. Die Merck Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,32 %.