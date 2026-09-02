Aktie kaufen oder verkaufen
MTU Aero Engines Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur MTU Aero Engines Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die MTU Aero Engines Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines Aktie beträgt 409,44€. Die MTU Aero Engines Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,65 %.
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Analysten und Kursziele für die MTU Aero Engines Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|420,00Euro
|+22,74 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|435,00EUR
|+27,12 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|350,00EUR
|+2,28 %
|04.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2026
|BARCLAYS
|420,00EUR
|+22,74 %
|06.08.2026
|JEFFERIES
|460,00EUR
|+34,42 %
|13.08.2026
|BERENBERG
|390,00EUR
|+13,97 %
|17.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|380,00EUR
|+11,05 %
|18.08.2026
|RBC
|365,00EUR
|+6,66 %
|20.08.2026
|JPMORGAN
|465,00EUR
|+35,89 %
|24.08.2026
+0,12 %
-4,42 %
-7,23 %
+11,93 %
-11,71 %
+59,70 %
+74,20 %
+272,28 %
+1.487,58 %
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