Aktie kaufen oder verkaufen
Münchener Rück Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Christian Ader - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Münchener Rück Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Münchener Rück Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Münchener Rück Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rück Aktie beträgt 567,00€. Die Münchener Rück Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,45 %.
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Analysten und Kursziele für die Münchener Rück Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|600,00EUR
|+14,77 %
|06.08.2026
|RBC
|500,00EUR
|-4,36 %
|07.08.2026
|BERENBERG
|565,00EUR
|+8,07 %
|07.08.2026
|JEFFERIES
|600,00EUR
|+14,77 %
|07.08.2026
|UBS
|515,00EUR
|-1,49 %
|07.08.2026
|JPMORGAN
|590,00EUR
|+12,85 %
|07.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|10.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|533,00EUR
|+1,95 %
|13.08.2026
|JEFFERIES
|600,00EUR
|+14,77 %
|14.08.2026
|JEFFERIES
|600,00EUR
|+14,77 %
|19.08.2026
+0,42 %
+1,66 %
-0,46 %
+16,87 %
-3,15 %
+42,69 %
+106,77 %
+214,88 %
+1.389,53 %
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