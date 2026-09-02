Aktie kaufen oder verkaufen
Aurubis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aurubis Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Aurubis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Aurubis Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aurubis Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Aurubis Aktie beträgt 186,60€. Die Aurubis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,86 %.
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Analysten und Kursziele für die Aurubis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|173,00Euro
|0,00 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|177,00EUR
|+2,31 %
|-
|UBS
|160,00EUR
|-7,51 %
|06.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|212,00EUR
|+22,54 %
|06.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|211,00EUR
|+21,97 %
|10.08.2026
-1,62 %
-3,85 %
-6,06 %
-20,30 %
+76,95 %
+137,96 %
+139,55 %
+260,62 %
+1.530,45 %
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