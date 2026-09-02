Aurubis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Aurubis Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Aurubis Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Aurubis Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Aurubis Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Aurubis Aktie beträgt 186,60€. Die Aurubis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,86 %.