Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nike (B) Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 42,50€. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,49 %.