Aktie kaufen oder verkaufen
Nike (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: wu yi - unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nike (B) Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Nike (B) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nike (B) Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nike (B) Aktie beträgt 42,50€. Die Nike (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,49 %.
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Analysten und Kursziele für die Nike (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|40,00USD
|+4,93 %
|04.08.2026
|RBC
|-
|-
|18.08.2026
|RBC
|45,00USD
|+18,05 %
|20.08.2026
|RBC
|45,00USD
|+18,05 %
|24.08.2026
|JPMORGAN
|40,00USD
|+4,93 %
|30.08.2026
+0,79 %
-3,09 %
-8,87 %
-16,35 %
-50,02 %
-65,29 %
-76,26 %
-37,04 %
+468,32 %
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