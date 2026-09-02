Aktie kaufen oder verkaufen
NVIDIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur NVIDIA Aktie im Überblick.
17 Analysten empfehlen die NVIDIA Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die NVIDIA Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die NVIDIA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA Aktie beträgt 318,44€. Die NVIDIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +46,45 %.
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Analysten und Kursziele für die NVIDIA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Analyst
|300,00US-Dollar
|+37,97 %
|-
|Analyst
|300,00US-Dollar
|+37,97 %
|-
|Analyst
|330,00US-Dollar
|+51,77 %
|-
|Bernstein
|400,00US-Dollar
|+83,96 %
|-
|Goldman Sachs
|300,00US-Dollar
|+37,97 %
|-
|JPMorgan
|320,00US-Dollar
|+47,17 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|315,00USD
|+44,87 %
|02.08.2026
|UBS
|280,00USD
|+28,77 %
|07.08.2026
|RBC
|300,00USD
|+37,97 %
|10.08.2026
|RBC
|300,00USD
|+37,97 %
|19.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|300,00USD
|+37,97 %
|26.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|27.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|400,00USD
|+83,96 %
|27.08.2026
|JEFFERIES
|300,00USD
|+37,97 %
|27.08.2026
|JPMORGAN
|320,00USD
|+47,17 %
|27.08.2026
|RBC
|330,00USD
|+51,77 %
|27.08.2026
|UBS
|300,00USD
|+37,97 %
|27.08.2026
-0,18 %
+2,26 %
+7,10 %
-2,87 %
+26,65 %
+315,13 %
+887,27 %
+13.202,14 %
+1.337.328,57 %
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