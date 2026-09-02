Aktie kaufen oder verkaufen
Pfizer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Pfizer Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Pfizer Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Pfizer Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer Aktie beträgt 28,75€. Die Pfizer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,70 %.
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Analysten und Kursziele für die Pfizer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|28,00US-Dollar
|-1,93 %
|-
|JPMORGAN
|28,00USD
|-1,93 %
|04.08.2026
|JEFFERIES
|34,00USD
|+19,09 %
|04.08.2026
|BERENBERG
|25,00USD
|-12,43 %
|05.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2026
+0,18 %
+1,47 %
+13,91 %
+12,36 %
+16,02 %
-25,60 %
-36,43 %
-10,54 %
+632,28 %
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