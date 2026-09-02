Aktie kaufen oder verkaufen
PNE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: PNE AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur PNE Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die PNE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PNE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PNE Aktie beträgt 12,00€. Die PNE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +67,83 %.
Analysten und Kursziele für die PNE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Dr. Karsten von Blumenthal
|-
|-
|-
|Holger Steffen
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|WARBURG RESEARCH
|12,00EUR
|+67,83 %
|14.08.2026
-0,42 %
-1,79 %
-32,48 %
-30,51 %
-49,14 %
-42,87 %
-4,55 %
+247,13 %
+147,57 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 30.09.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte