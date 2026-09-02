Aktie kaufen oder verkaufen
PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die PUMA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 29,00€. Die PUMA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,66 %.
Analysten und Kursziele für die PUMA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|25,00EUR
|+3,16 %
|02.08.2026
|UBS
|25,00EUR
|+3,16 %
|03.08.2026
|BERENBERG
|40,00EUR
|+65,05 %
|03.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.08.2026
|RBC
|-
|-
|18.08.2026
|JPMORGAN
|26,00EUR
|+7,28 %
|21.08.2026
+0,74 %
-2,50 %
-12,86 %
-13,39 %
+15,63 %
-61,35 %
-76,74 %
+8,33 %
+1.619,01 %
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